Naboerne kunne ikke undgå at se de mange blå blink.

Klokken var omkring halv ni tirsdag morgen, da flere politibiler spærrede vejen for Tom Hagen.

Betjentene løb ud af bilerne og anholdt rigmanden på åben gade.

Fra det øjeblik gik den forsvundne Anne-Elisabeth Hagens ægtemand fra at være offer for en forbrydelse til at være mistænkt gerningsmand.

ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen.

Få minutter forinden den storstilede politiaktion havde Hagen sat sig ind i sin bil og kørt fra hjemmet på Sloraveien 4 i Lørenskog - en lille halv times kørsel øst for Oslo.

Indtil det tidspunkt var han kendt i den norske offentlighed som en succesfuld forretningsmand - en af Norges rigeste - som på tragisk og mystisk vis havde mistet sin hustru gennem 40 år. I mere end 17 måneder havde hun været som sunket i jorden. Tilsyneladende bortført af pengegriske og voldelige kriminelle.

Den dramatiske anholdelse på Nordahl Greigs gate og det store politiopbud undrer en tidligere norsk undercover-agent.

»Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor de (politiet, red.) valgte at gøre det på den måde,« siger Johnny Brenna til tv-stationen NRK og henviser til, at både naboer og forbipasserende blev førstehåndsvidner til de spektakulære begivenheder.

Stedet i Lørenskog, hvor Tom Hagen blev anholdt tirsdag.

»Det, man mindst ønsker, er, at den sigtede sætter sig ind i bilen, for så kan alt ske. Havde jeg været aktionsleder, ville jeg have haft kontrol over objektet, placeret folk på poster, og derefter pågrebet ham stille og roligt efter, at han havde låst sig ud af døren, uden dramatik.«

Den tidligere agent siger til NRK, at han formoder, at der må være sket noget umiddelbart før aktionen, der har gjort, at det var nødvendigt at ty til en mere dramatisk anholdelse.

»Jeg forstår ikke helt strategien, men måske skete der noget, som gjorde, at de måtte gøre det voldsomt og hurtigt. Men det er en speciel måde, det skete på, med tanke på, at det var en meget heftig pågribelse,« siger Brenna.

Den dengang 69-årige Anne-Elisabeth Falkevig Hagen forsvandt fra familiens hjem 31. oktober 2018. Siden har der ikke været livstegn fra hende, selvom politiet har efterforsket sagen intenst.

Norsk politi undersøger Tom Hagens bopæl i Lørenskog vest for Oslo, efter anholdelsen af ham tirsdag.

Politiet afviser på nuværende tidspunkt at kommentere anholdelsen nærmere.

Få minutter efter, at milliardæren var i politiets varetægt, rykkede efterforskere, politihunde og teknikere ind i huset på Sloraveien.

»Han er pågrebet, og fra at være vidne og krænket er han nu sigtet. Det er en stor ændring i sagen, som ændre fuldstændig karakter. Politiet kan nu gå meget mere dybdegående til værks og bruge flere metoder. De kan gå ind og ransage, brække gulve op, gå ind på badeværelset og undersøge alt, der er i huset uden, at de skal have tilladelse fra Hagen,« forklarer Johnny Brenna.

Efter anholdelsen er det kommet frem i norske medier, at politiet siden i sommer har efterforsket Tom Hagen i skjul. Politiet mener, at han er involveret i sin kones forsvinden og mener, at sagen bærer præg af 'tydelig planlagt vildledning.'

Tegning af Tom Hagen og forsvarsadvokat Svein Holden, som de tog sig ud under grundlovsforhøret onsdag.

Den norske milliardær kom aldrig på arbejde tirsdag morgen. Faktisk kommer der temmelig sikkert til at gå meget lang tid, før forretningsmanden igen kan sætte sig bag sit skrivebord i ejendomsselskabet Futurum.

Tom Hagen, som har skabt sin formue i at investere i ejendomme, er nu sigtet for at have dræbt sin kone eller for at have medvirket til det. Han nægter sig skyldig, men onsdag blev han varetægtsfængslet i fire uger samt to uger i isolation.

Torsdag valgte han at anke sin fængsling.

»Han er skuffet og overrasket. Kendelsen vil blive anket,« siger hans forsvarer, Svein Holden, til den norske avis, Dagbladet.