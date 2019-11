En afstemning om øen Bougainvilles selvstændighed fra Papua Ny Guinea ventes at tage to uger at gennemføre.

De 206.000 indbyggere på stillehavsøen Bougainville har lørdag indledt en folkeafstemning om selvstændighed fra Papua Ny Guinea.

Ender folkeafstemningen med et ja, bliver den tidligere tyske stillehavskoloni verdens yngste nation.

Bougainville ligger 640 kilometer øst for Salomonøerne, men er en provins tilhørende Papua Ny Guinea, der ligger 1200 kilometer borte.

Øen er opkaldt efter en fransk opdagelsesrejsende og blev en tysk koloni i 1885.

Da Første Verdenskrig brød ud, besatte australske styrker øen sammen med andre tyske territorier i Papua Ny Guinea.

Bougainville var under australsk styre i 60 år, indtil øen blev en del af Papua Ny Guinea i 1975.

Bougainville er rig på kobber og guld, men det er begrænset, hvor stort et udbytte de lokale beboere har fået fra den udenlandske minedrift på øen.

Mange indbyggere har desuden lidt under et beskadiget miljø og forgiftede floder fra minedriften.

Folkeafstemningen om uafhængighed er en del af en fredsproces, der blev aftalt for 20 år siden mellem Bougainville og Papua Ny Guinea.

Aftalen kom på plads efter en ti år lang borgerkrig, der sluttede i 1998. 15.000 mennesker blev dræbt i krigen.

Under krigen forsøgte Papua Ny Guinea at hyre britiske og sydafrikanske lejesoldater, som skulle nedkæmpe oprørerne. Dette har medført en langvarig mistillid mellem indbyggerne i Bougainville og Papua Ny Guinea.

Det ventes at tage omkring to uger at gennemføre folkeafstemningen, da mange samfund på øen er isoleret. Nogle indbyggere bor således på mindre nærliggende øer.

Resultatet ventes derfor først i midten af december.

Folk fra Bougainville er kulturelt forskellige fra andre indbyggere i Papua Ny Guinea, og øen har allerede en vis autonomi med sin egen regering for lokale anliggender.

Befolkningen på Bougainville har to valgmuligheder i afstemningen: At få endnu mere selvstyre eller blive fuldstændig uafhængigt af Papua Ny Guinea.

/ritzau/dpa