Endnu en kvinde tilslutter sig de mere end 20 kvinder, der påstår, at USA's præsident, Donald Trump, har krænket dem.

Den tidligere journalist og vært på Fox News, Courtney Friel, fortæller i sin nye bog, 'Tonight at 10', at Trump under et opkald, da hun arbejdede på mediet, gav hende et noget upassende tilbud.

»Du burde komme op til mit kontor en dag, så vi kan kysse,« havde han sagt og fortsat med en kommentar om, at hun var den lækreste på Fox News.

Det skriver The Guardian.

Trump have ringet til hende, fordi Courtney Friel nogle uger forinden havde vist interesse i at blive dommer i hans skønhedskonkurrencen 'Miss USA'.

Det kom som en kæmpe overraskelse for hende, at han pludselig ringede med den kommentar.

Den 39-årige journalist fortæller, at den kom ud af ingenting.

»Donald, vi er begge gift,« havde hun svaret og hurtigt lagt røret på.

Vis dette opslag på Instagram Good news! My book is coming out very soon ! Stay tuned for deetz. Thanks @mrjerryoc for the blurb! #TonightAt10 #KickingBoozeAndBreakingNews @launchpadpub Et opslag delt af Courtney Friel (@courtneyfriel) den 2. Jan, 2020 kl. 7.36 PST

Hvornår opkaldet til hende blev foretaget, melder historien intet om, men hun fortæller yderligere, at det var svært for hende under det seneste præsidentvalg.

Hun var vred på ham, og det gjorde det ikke bedre, da den nuværende præsident kaldte hendes journalist-kollegaer for løgnere.

De mange kvinder, der har anklaget Trump for overgreb og krænkelser, mener han også lyver.

I dag arbejder Courtney Friel på tv-kanalen KTLA i Los Angeles i USA.