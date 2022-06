Lyt til artiklen

Donald Trump har siden valgnatten 6. november 2020 hævdet, at han var offer for organiseret valgsvindel, da han tabte præsidentvalget i USA.

Det har den nu tidligere amerikanske præsident igen og igen gentaget ved adskillige lejligheder siden.

Men nu siger en tidligere rådgiver for Donald Trump, at ekspræsidenten selv indrømmede, at han havde tabt valget.

Det sker i en debat hos CNN.

Her siger Alyssa Farah Griffin, som er tidligere rådgiver for Donald Trump i Det Hvide Hus, at præsidenten uanset de offentlige udmeldinger om det modsatte faktisk godt var klar over, at han havde lidt et nederlag.

Det skete i november 2020 efter valget, mens Donald Trump endnu var i Det Hvide Hus inden den dramatiske afslutning, hvor et stormløb på Kongressen vakte opsigt og afsky verden over.

»Ja, han indrømmede det. Han udbrød, mens han så Joe Biden på tv: 'Hvordan kan jeg tabe til den fyr?',« siger Alyssa Farah Griffin i programmet 'State of the Union'.

Hun fortæller desuden, at Donald Trump siden kom til at indrømme det samme inden en pressebriefing omkring coronavirus.

Alyssa Farah Griffin forventer imidlertid ikke, at man ved den igangværende høring om stormløbet mod Kongressen kommer til at kunne fastslå med juridisk sikkerhed, at Donald Trump forsætligt forårsagede et oprør for at forhindre en magtoverdragelse til Joe Biden.

»Men jeg tror, det vil oplyse offentligheden om en mand, som tabte, men som ikke kunne gøre noget, som vi har gjort igennem hele vores historie, nemlig at tillade en fredelig overdragelse af magten,« siger hun.