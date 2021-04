Mange husker det sandsynligvis, da Trump foreslog, at man måske kunne sprøjte desinficerende middel direkte ind i kroppen.

Det foreslog han på et pressemøde, der blev sendt direkte. Nu står en af hans tidligere medarbejdere frem.

»Vi var i chok. Man kunne også se, at alle kiggede rundt på hinanden i rummet og tænkte: ‘Sagde han virkelig det,’« siger Olivia Troye, som er Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver, til CNN.

Det efterhånden kendte citat fra den daværende præsident lød som følger:

Dr. Trump on curing #coronavirus: Suppose if we hit the body with a tremendous light whether its ultraviolet or just a powerful light...[or] brought the light inside the body...the disinfectant [also] knocks it out, [so perhaps we could] inject it inside.”pic.twitter.com/2rtQdri7sC — Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) April 24, 2020

»Jeg har set, at desinfektionsmiddel slår coronavirus ihjel på et minut, et minut. Er der en måde, hvor vi kan gøre det samme ved at sprøjte det ind i kroppen, som en form for rensning?«

Trump har dog efterfølgende udtalt, at det var ment sarkastisk for at ‘teste’ journalisterne.

Det forhindrede dog ikke flere amerikanere i at prøve sig frem med blandt andet at begynde at drikke husholdningsmidler.

Den kendte amerikanske læge og immunolog, Anthony Fauci, udtalte sig også efter hændelsen.

»Jeg tænkte: ‘Åh min gud’. Folk ser og hører jo på det her, og de kommer til at prøve det. Det er meget farligt,« sagde han.

Udover replikken og det ‘sarkastiske’ forslag om at sprøjte desinficerende midler direkte ind i kroppen, så foreslog Trump også på pressemødet, at man kunne udsætte kroppen for store mængder lys.

»Hvis man nu bragte lyset ind i kroppen, hvilket du kan gøre enten via huden eller på anden vis.«

Det foreslog han, fordi han havde hørt, at coronaen havde sværere ved at overleve i lys og varme.