Roger Stone er anholdt og sigtet for at afgive falsk forklaring og påvirke vidner, oplyser særlig anklager.

Roger Stone, der tidligere har været rådgiver for den senere præsident Donald Trump, er fredag blevet anholdt på anmodning fra den særlige anklager Robert Muellers kontor.

Det fremgår af retsdokumenter, der er blevet gjort offentlige, da Stone var i myndighedernes varetægt.

Dokumenterne indeholder også sigtelser for syv forskellige forhold. Fem af de syv forhold omhandler falske vidneudsagn. De er angiveligt afgivet til Efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus i Kongressen.

En af de falske forklaringer omhandler blandt andet Roger Stones interaktion med en unavngiven organisation.

Derudover nævner sigtelserne også påvirkning af vidner og forsøg på at forhindre Kongressens og FBI's undersøgelser.

Roger Stone arbejdede for Donald Trumps præsidentkampagne indtil august 2015.

Ifølge sigtelsen har Stone dog bibeholdt kontakten. I sommeren 2016 har Stone og "flere ledende medlemmer af Trump-kampagnen" diskuteret, hvad en unavngiven organisation "muligvis var i besiddelse af, som kunne skade Clinton-kampagnen".

Hillary Clinton var Donald Trumps modkandidat ved præsidentvalget i november 2016.

Retsdokumenterne viser, at Trump-kampagnen bad Stone finde ud af om, den unavngivne organisation ville udsende mere.

I dokumenterne er to unavngivne personer nævnt. Den ene er politisk kommentator på en digital udgivelse. Den anden har et radioprogram. Begge diskuterede de Stones kontakt med den unavngivne organisation.

I en mailudveksling mellem Stone og den ene af personer, står der, at den unavngivne persons partner burde mødes med den unavngivne persons leder i London, Storbritannien.

Senere i udvekslingen skriver den unavngivne person:

- Rygtet er, at vores ven på ambassaden planlægger to yderligere fremlæggelser.

Den særlige anklager understreger herefter, at "vores ven på ambassaden" er den samme person, som leder den unavngivne person.

Til efterretningsudvalget fortalte Stone blandt andet, at han ikke kendte noget til den unavngivne organisations offentliggørelser. Han oplyste ligeledes, at han ikke havde nogle dokumenter eller filer, som kunne bruges til udvalgets undersøgelser.

Det er nogle af disse udsagn, som Robert Mueller betragter som falske.

- Under sine vidneudsagn til efterretningsudvalget lavede Stone bevidst falske og vildledende udsagn til udvalget om blandt andet hans besiddelse af dokumenter med relevans for udvalgets undersøgelse, står der i retsdokumentet.

Senere i retsdokumentet fremgår det, at Roger Stone anklages for foreslå den anden unavngivne person at lave "en Frank Pentangeli".

- Frank Pentangeli er en fiktiv person i filmen "The Godfather: Part II", som både Stone og "person 2" havde talt om, og som vidner for et udvalg i Kongressen, hvor han hævder ikke at kende til kritisk information, selvom han faktisk har den, står der i retsdokumentet.

