Skulle hun udløse brandalarmen eller fake et slagtilfælde?

Det var desperate tanker, der gik gennem hovedet på Fiona Hill, da hun i 2018 overværede daværende præsident Donald Trumps pressekonference med Vladimir Putin i den finske hovedstad Helsinki.

I et interview med CNN afslører Trumps tidligere toprådgiver i Ruslands-spørgsmål, at hun var så pinlig berørt over den amerikanske præsident, at hun seriøst spekulerede på, hvordan hun kunne stoppe situationen.

»Jeg kiggede mig omkring for at se, om der var en brandalarm, jeg kunne udløse, men vi var i en rimelig fin bygning i forbindelse med det finske præsidentpalads, så jeg kunne ikke se noget, der lignede en brandalarm,« siger hun.

En af Trumps tidligere toprådgivere i Ruslands-spørgsmål siger nu, at hun fandt pressemødet mellem Trump og Putin i 2018 så pinligt, at hun overvejede at udløse brandalarmen. Foto: ANATOLY MALTSEV Vis mere En af Trumps tidligere toprådgivere i Ruslands-spørgsmål siger nu, at hun fandt pressemødet mellem Trump og Putin i 2018 så pinligt, at hun overvejede at udløse brandalarmen. Foto: ANATOLY MALTSEV

Pressemødet fandt sted efter topmødet mellem Trump og Putin i Helsinki i 2018, og det var særligt Trumps afvisning af, at Rusland havde blandet sig i det amerikanske præsidentvalg, der faldt toprådgiveren for brystet.

Efter mødet fik præsidenten da også stor kritik for at have stået skulder ved skulder med den russiske leder.

»Det var et af de øjeblikke, der var dødbringende og ærlig talt ydmygende for landet,« siger Hill og tilføjer:

»Jeg havde samme følelse som Deborah Birx (daværende corona-koordinator i Det Hvide Hus, red.) under den berygtede pressekonference, hvor præsident Trump foreslog at drikke blegemiddel for at modvirke coronavirus.«

Hun kalder pressekonferencen i Helsinki og måden, hvorpå Donald Trump håndterede den, som »det værste øjeblik af alle.«

»Så derfor tænkte jeg bare: Lad os får det her overstået og finde en måde at afslutte det på. Men selvfølgelig kunne jeg ikke finde på noget, der ikke bare ville gøre det hele værre.«

Fiona Hills udtalelser kommer i forbindelse med spekulationerne om, hvorfor den nuværende præsident Joe Biden afslog at holde et fælles pressemøde med Putin efter topmødet mellem de to forleden.

Noget, russerne angiveligt pressede på for, men som den amerikanske delegation afslog.

Trump og Putin giver hånd i Helsinki. Foto: LEONHARD FOEGER Vis mere Trump og Putin giver hånd i Helsinki. Foto: LEONHARD FOEGER

Ifølge Hill vender Biden tilbage til en tradition fra før Trumps embedsperiode, hvor det ikke var kutyme med fælles pressemøder med russiske præsidenter.

Fælles pressemøder er normalt forbeholdt statsledere fra allierede magter, understreger hun. Netop for ikke at ende i en situation, hvor der opstår pinlige og ydmygende øjeblikke for rullende kameraer.

Derfor beskriver hun Bidens beslutning om at afslå et fælles pressemøde med Putin som »klog.«