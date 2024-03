Tidligere finansdirektør i Trump-virksomhed står til fem måneders fængsel for at vidne falsk i Trump-sag.

Allen Weisselberg, der er tidligere finansdirektør i Donald Trumps familievirksomhed, Trump Organization, har mandag gennem sin advokat erklæret sig skyldig i at afgive falsk vidneforklaring i forbindelse med en civil bedragerisag mod den tidligere præsident.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Trump tabte den civile sag i februar, hvor han var på anklagebænken for at have pustet værdien af sin familievirksomhed kunstigt op.

I den forbindelse fik den tidligere præsident tre års forbud mod at føre virksomhed i den amerikanske delstat New York. Han skulle derudover betale, hvad der svarer til 2,5 milliarder kroner i bøde. En dom, som Trump har anket.

Weisselberg har konkret indrømmet at have vidnet falsk om sin rolle i Trumps regnskaber ved to tidligere afhøringer hos statsadvokaten i New York.

I nogle erklæringer har Trump hævdet, at hans penthouse på Manhatten var næsten tre gange større, end den i virkeligheden er.

Under de tidligere afhøringer har Weisselberg fortalt, at han ikke var involveret i en forkert værdiansættelse af penthouselejligheden.

Ifølge statsanklageren i New York, Letita James, udgjorde de vildledende regnskaber et bedragerisk forsøg på at narre virksomhedens kreditgivere.

I regnskaber fra 2015 og 2016 blev lejligheden anslået til at have en værdi af 237 millioner dollar, hvilket statsanklageren tidligere har kaldt absurd.

I de senere år er lejligheden blevet vurderet til mellem 105,9 og 131,3 millioner dollar, hvilket statsanklageren også vurderer er et oppustet beløb.

Weisselberg står ifølge sagens dommer til at blive idømt en straf på fem måneders fængsel.

Det vil i så fald blive den tidligere præsidents mangeårige loyale stedfortræders andet ophold bag tremmer.

I 2023 tilbragte han tre måneder i Rikers Island-fængslet i New York efter at have erklæret sig skyldig i at have taget del i skattesvindel i Trump Organizations over en periode på 15 år.

Trump har afvist at have gjort noget forkert og har sidenhen anket sagen.

Han har tidligere udtalt, at sagen mod ham er en politisk heksejagt, der skal forsøge at spænde ben for hans tredje kandidatur til den amerikanske præsidentpost.

/ritzau/Reuters