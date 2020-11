Han har tabt det amerikanske valg, og til januar står han til at miste sin titel som præsident. Men måske mister han mere end det - nemlig sin modelkone Melania Trump. Det beretter to tidligere assistenter tæt på parret.

Den ene er Omarosa Manigault Newmann, som nu påstår, at Melania og Trumps 15 år lange ægteskab er slut.

Hun mener, at Melania tæller hvert et minut til, at Trump til januar skal forlade det hvide hus, nu han har tabt præsidentvalget, så hun kan søge om skilsmisse. Det skriver Daily Mail.

Ifølge den tidligere hjælper sker det først til januar, fordi Melania ikke vil kunne gøre det, mens Trump sidder på regeringsmagten:

Donald og Melania Trump. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Donald og Melania Trump. Foto: CARLOS BARRIA

»Hvis Melania ville ydmyge Trump på det groveste og forlade ham, mens han stadig sad på posten, vil han finde en måde og straffe hende på,« siger Omarosa Manigault Newmann.

En anden tidligere hjælper Stephanie Wolkoff har også udtalt sig om Trumps ægteskab. Hun har fortalt, at Melania og Trump har haft hver deres soveværelse i Det Hvide Hus og kaldt deres ægteskab for et proformaægteskab.

Det forklarede Stephanie Wolkoff ligeledes til BBC tidligere på året.

Melania Trump selv har dog tidligere udtalt, at parret sammen har et dejligt forhold, og Trump har fortalt, at de aldrig skændes.

Men i ægtepagten mellem Trump og hans tidligere kone, Marla Maples, står der, at hun ikke må udtale sig kritisk om Trump under interviews, og at hun ikke må skrive en bog om ham.

Ifølge advokat Christina Previte kunne man meget vel forestille sig, at Trump havde lavet samme aftale med Melania. Advokaten sår altså tvivl ved parrets rosenrøde fortællinger om dem selv.

Donald Trump tabte lørdag det amerikanske præsidentvalg til Joe Biden.

Sent søndag eftermiddag har Donald Trump endnu ikke erkendt valgnederlaget, selv om flere har rådgivet ham til at se nederlaget i øjnene. Ifølge CNN er Melania Trump en af de personer, der talt i den retning.