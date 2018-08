I en ny bog giver Donald Trumps tidligere assistent Omarosa Manigault-Newman udtryk for, at hun er bekymret for den amerikanske præsidents mentale helbred. Det skriver Daily Mail, der har sikret sig et uddrag af hendes bog - 'Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House'.

Det fremgår af uddraget, at Manigault-Newman blev særdeles bekymret under et interview, hvor Trump forklarede til journalist Lester Holt, at han havde fyret FBI-chefen James Comey, fordi han var en blærerøv. Ifølge hende havde den daværende kommunikationschef Hope Hicks under briefingen af Donald Trump lagt vægt på, at han skulle sige, at Comeys fyring skete på Justitsministeriets anbefaling. Men det råd ignorerede Trump tilsyneladende fuldstændigt.

'Da jeg så interviewet gik det op for mig, at der var noget reelt og alvorligt galt med Donalds hjerne. Hans mentale nedbrud kunne man ikke se bort fra,' skriver 44-årige Manigault-Newman i bogen, der udkommer 14. august.

'Der var mange, som ikke lagde mærke til det, men jeg gjorde, fordi jeg kendte ham godt. De troede, at Trump bare var Trump, men jeg vidste, at noget var galt.'

Omarosa Manigault-Newman og Donald Trump kender hinanden fra realityprogrammet 'The Apprentice'. Hun medvirkede i første sæson i 2004, og Trump var dommer i programmet. Foto: TIMOTHY A. CLARY Vis mere Omarosa Manigault-Newman og Donald Trump kender hinanden fra realityprogrammet 'The Apprentice'. Hun medvirkede i første sæson i 2004, og Trump var dommer i programmet. Foto: TIMOTHY A. CLARY

I december 2017 sagde hun selv sin stilling op som assistent for den amerikanske præsident, Donald Trump. Det skete angiveligt under en dramatisk konfrontation mellem hende og stabschef John Kelly. Det var hun dog selv ude og afvise, efter det blev offentliggjort, at hun havde sagt op.

Hun og den amerikanske præsident lærte hinanden at kende i 2004, da hun var deltager i den amerikanske realityserie 'The Apprentice', der havde Donald Trump som dommer. Hun blev ansat som assistent for Donald Trump i 2016.

Manigault-Newman har ifølge Daily Mail sikret sig et millionbeløb for at skrive sin bog. Præsidenten har ikke kommenteret historien.