En føderal domstol i USA idømmer Rick Gates, en af præsident Donald Trumps tidligere kampagneledere, tre års betinget fængsel.

45 dage skal afsones i fængsel. Har er dømt for at konspirere mod USA og for at lyve over for FBI, men slipper billigere for for at have samarbejdet om at få to andre fremtrædende Trump-folk, Paul Manafort og Roger Stone, dømt, skriver Reuters.

Opdateres...

/ritzau/