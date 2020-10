En savnet brasiliansk model, der sidste år forsvandt fra New York, er nu fundet i sit hjemland.

Her skulle hun angiveligt havde vandret rundt i Rio de Janeiro helt desorienteret i en farlig favela i storbyens slum.

Det skriver engelske Daily Mail.

Den 26-årige topmodel Eloisa Pinto Fontes har prydet forsiderne på verdens største modemagasin Elle og optrådt i en kampagne for modegiganten Dolce & Gabbana.

Men hendes virkelighed er i dag en hel anden, da den brasilianske topmodel blev fundet alene af lokale vagter i det udsatte område. Her havde de i området fået et tip om, at en ukendt kvinde gik forvirret rundt uden sko og trøje på.

Lokale medier beretter, at hun gik med en rygsæk fyldt med modelkontrakter og referencer til flere internationalt anerkendte fotografer.

Familien har, siden hun forsvandt fra hjemmet i New York i juni 2019, ledt efter hende. Dengang hun forsvandt, var det hendes mand, topmodellen Andre Birleanul, der meldte hende savnet.

Lige nu befinder den brasilianske topmodel sig på Philippe Pinel Municipal Institute, der et psykiatrisk hospital. Her gennemgik hun en psykiatrisk udredning, og hun blev efterfølgende indlagt til behandling på stedet.

Myndighederne i Rio de Janeiro har ingen anelse om, hvor lang tid Eloisa Pinto Fontes har været i byen. Men modellens mor er nu på vej til byen, for at hjælpe med at pleje sin syge datter.

Den brasilianske topmodels mand gik fra hende, da hun før den årelange forsvinden, forsvandt i fem dage fra ham og parrets datter. Han fik efterfølgende forældremyndigheden over deres datter.

Der kom længere mellem Eloisa Pinto Fontes' modeljob efter hendes første forsvinden, og de kontrakter, hun havde, blev ophævet. Så forsvandt hun igen, indtil hun for få dage siden dukkede op i slumkvarteret i Rio de Janeiro.

»Hun vandrede gennem samfundet helt desorienteret,« sagde en repræsentant for kvarteret om Eloisa Pinto Fontes' tilstand, efter hun blev fundet.

Men der er ingen information fra myndigheder eller bekendte om, hvorfor og hvordan hun endte, hvor hun gjorde.