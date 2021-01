Anti-korruptionskampagne iværksat under præsident Xi Jinping bruges måske også til at slå ned på kritikere.

En tidligere formand for en af Kinas store statskontrollerede kapitalforvaltningsfirmaer blev tirsdag dømt til døden for korruption og bigami. Lai Xiaomin, som tidligere var medlem af det kinesiske kommunistparti, gav en detaljeret tilståelse på den statslige tv-kanal CCTV i januar 2020.

Tilståelsen blev ledsaget af fotos af en Beijing-lejlighed, som angiveligt var hans, og hvor alle skuffer og skabe var fyldt med bunker af pengesedler.

Lai har ifølge domstolen i Tianjin udnyttet sin position til at tilegne sig pengene. Der var ifølge dommen tale om meget store beløb i bestikkelsessagerne, og Lai har ifølge dommeren haft "ekstremt ondsindede hensigter".

Lai var tidligere topchef for det Hongkong-listede selskab China Huarong Asset Management Co.

Han skal også uretmæssigt have modtaget 25 millioner yuan, hvilket svarer til 23,5 millioner kroner i offentlige midler fra 2009 og frem til 2018, da han blev afsat og ekskluderet fra kommunistpartiet.

Offentliggjort foto viser Lai stå foran dommeren med to betjente ved sin side.

Bigami-anklagen går på, at han havde børn med en anden kvinde end sin kone og levede sammen med hende.

Med dommen er en af landets største finansielle kriminalsager bragt til en afslutning. Sagen understreger, at de kinesiske myndigheder slår hårdere og hårdere ned på korruption og magtmisbrug.

Kritikere har sagt, at en meget omfattende anti-korruptionskampagne iværksat under præsident Xi Jinping også bruges til at slå ned på personer, der ikke bryder sig om præsidentens linje, eller som er potentielle rivaler.

Men siden Xi blev den øverste leder er kun et højtstående partimedlem blevet henrettet - Zhao Liping, som blev dømt for drab i 2016. Siden er der afsagt tre dødsdomme til højtstående partimedlemmer, men de har alle fået ændret dødsdommen til fængselsstraf.

Den tidligere chef for Interpol, Meng Hongwei, blev sidste år idømt 13,5 års fængsel i Kina. Meng forsvandt i 2018 under mystiske omstændigheder fra sit hjem i Frankrig, hvor han arbejdede i Interpols hovedkvarter.

Han blev siden tiltalt for bedrageri. Ved et retsmøde erklærede han sig skyldig i at have modtaget 2,1 million dollar (omkring 14 millioner kroner) i bestikkelse.

/ritzau/Reuters