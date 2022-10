Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var storskærme, der var russiske flag, der var sang, der var jubel.

Da Vladimir Putin under en stort anlagt ceremoni i fredags underskrev et dokument, der – ifølge ham – gør fire ukrainske regioner til russiske, blev han ikke mindre farlig. Snarere tværtimod.

Det vurderer den tidligere topdiplomat Kai Eide over for NRK.

For ikke længe efter, at den russiske præsident underskrev dokumentet, der ifølge Kreml gør de fire ukrainske regioner Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja til en del af Rusland, formåede de ukrainske styrker at befri byen Lyman.

Foto: ALEXANDER NEMENOV Vis mere Foto: ALEXANDER NEMENOV

Et strategisk vigtig by – som ligger i netop Donetsk.

I foråret brugte russerne flere uger på at vinde kontrollen over byen, men den seneste tid er de russiske styrker blevet slået tilbage i området. Det kulminerede, da de i weekenden blev tvunget til at foretage en fuld tilbagetrækning fra byen.

Og den kontrast – den festlige højtidelighed, hvor regionen blev gjort 'russisk', mod at den russiske hær måtte give besked om tilbagetrækning – kan gøre Putin endnu mere farlig, vurderer Kai Eide.

For mens Putin udadtil fejrer, at en såkaldt 'folkeafstemning' har vist, at de fire ukrainske regioner gerne vil indlemmes i Rusland, fortsætter den ukrainske offensiv.

Det gør ifølge Eide, at Putin har 'sat sig selv i en meget vanskelig situation':

»Hvordan reagerer han på denne situation? Han har fejret storslået før weekenden i Moskva, og så kan man se, at det ikke holder i lyset af virkeligheden. Det er for mig det store spørgsmål,« siger han til NRK.

På spørgsmålet om, hvorvidt han tror, at den russiske præsident kan blive farligere på grund af nederlagene, lyder svaret:

»Ja, det tror jeg. Han bliver farligere, fordi han vil have et behov for at vise, at han ikke taber ansigt. Han står over for en ukrainsk offensiv. Det gør ham måske endnu mere presset og endnu mere uforudsigelig. Det er det, jeg er bange for.«