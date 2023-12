Frustration førte til, at en tidligere Tesla-medarbejder lækkede en masse data fra bilproducentens computersystem.

Nu sår han endnu engang tvivl om bilernes sikkerhed.

Polske Lucasz Krupski arbejdede som servicetekniker på et Tesla-leveringssted i Norge, indtil en hændelse med en brand førte til, at han fik nok.

I et interview med The New York Times i sidste måned hævdede han, at han havde klaget over det, han anså for at være alvorlige sikkerhedsproblemer på sin arbejdsplads – hvorefter han ifølge egen forklaring blev chikaneret, truet og i sidste ende fyret.

Her ses et billede Lucasz Krupski. Foto: David B. Torch/New York Times/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede Lucasz Krupski. Foto: David B. Torch/New York Times/Ritzau Scanpix

Til sidst blev han angiveligt så frustreret over virksomheden, at han sidste år udleverede en masse data fra bilproducentens computersystem til Handelsblatt, en tysk erhvervsavis.

Blandt den lækkede data var der kundeklager over Teslas bremse- og selvkørende software.

Særligt sidstnævnte har Elon Musk, der er Teslas administrerende direktør, været stor fortaler for, skriver BBC.

»Tesla har langt den bedste ai i den virkelige verden,« skrev Musk ifølge BBC i lørdags på det sociale medie X.

I et nyt interview med netop BBC fortæller Lucasz Krupski, at han mener, at den teknologi, der driver firmaets selvkørende biler, ikke er sikker nok til at blive brugt på offentlige veje.

»Jeg tror ikke, at hardwaren er klar, og at softwaren er klar,« siger han.

»Det påvirker os alle, fordi vi i bund og grund er eksperimenter på offentlige veje. Så selvom du ikke har en Tesla, går dine børn stadig på fortovet.«

Krupski hævder, at han havde fundet beviser i virksomhedens data, som antydede, at kravene til sikker drift af køretøjer, der havde et vist niveau af autonom eller assisterende kørselsteknologi, ikke var blevet fulgt.

Tesla har ikke reageret på anmodninger om en kommentar, skriver BBC.

Databeskyttelsesmyndigheden i Holland, hvor Teslas europæiske hovedkvarter ligger, bekræfter over for BBC, at man er blevet underrettet om bruddet på datasikkerheden og er i gang med at undersøge sagen.

Lucasz Krupskis udtalelser lægger sig i en række af problemer for Tesla den seneste tid.

Senest har 3F Transport har varslet en sympatikonflikt med det svenske fagforbund IF Metall mod elbilproducenten, efter at flere svenske fagforbund på det seneste har krævet, at Tesla indgår overenskomster for elbilproducentens værksteder.

Derudover har en Tesla-model dumpet med et brag i omfattende rapport fra Tyskland – og en dansk ekspert forudser, at rigtig mange danske elbilejere, nuværende og kommende, meget snart vil løbe ind i de samme, dyre problemer. Det kan du læse mere om i artiklen HER.