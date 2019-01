Facebook er gået ind i den ulykkelige sag om en svensk mand, som dræbte sine to børn, før han begik selvmord. I de sidste minutter af sit liv fortalte gerningsmanden nemlig alt om sin udåd i en livesending på det sociale medie.

»Jeg har skudt mine to 'små fyre', og nu tager jeg mit eget liv.«

Sådan sagde en 45-årig svensk mand onsdag aften, da han sendte live på Facebook til sine venner.

Sagen om den tidligere topatlet, som onsdag aften skød sine to små sønner, inden han tog sit eget liv, har sendt chok gennem Sverige.

Tre personer er fundet døde i byen Sala nord for Stockholm. Vis mere Tre personer er fundet døde i byen Sala nord for Stockholm.

Ikke mindst i det lille samfund ved Sala nordvest for Stockholm, hvor familien boede, er borgerne rystede over det, der er sket i deres ellers så fredelige by.

Nu er Facebook også gået ind i sagen og sender kondolencer til de pårørende.

»Vi føler dyb sorg over denne meningsløse tragedie og sender vores varmeste kondolencer til alle, som er berørt,« siger kommunikationschef hos Facebook, Peter Münster, i en udtalelse til den svenske avis Expressen.

Ifølge avisens oplysninger lå mandens video fra transmissionen på nettet i hele ti timer, før Facebook valgte at fjerne den.

Søg hjælp, hvis du har selvmordstanker Det er vigtigt, du søger hjælp, hvis du har tanker om selvmord. Det nytter at tale med nogen om, hvordan du har det - også for dig. Selvmord er aldrig den eneste udvej! Du kan prøve at tale med en person i dit netværk, du har tillid til, eller du kan søge gratis og professionel hjælp anonymt. Hos Livslinien kan du få anonym rådgivning. Du kan både ringe, skrive eller chatte. Læs mere her. Kilde: Psykiatrien i Region Nordjylland

Flere af den mistænktes Facebook-venner slog alarm til politiet, da de så videoen, og andre forsøgte desperat at nå frem til ham.

På det tidspunkt var det desværre allerede for sent.

Da politiet nåede frem til adressen, fandt betjentene ligene af faren og hans to drenge.

Facebooks kommunikationschef oplyser, at virksomheden har kontakt til svensk politi i sagen, og at man samtidig over hele verden samarbejder med foreninger, der bekæmper selvmord for at forhindre noget lignende i at ske igen.

Knap havde nyheden om den forfærdelige hændelse bredt sig i lokalsamfundet, før folk begyndte at spekulere over, hvordan det kunne gå så galt.

På overfladen virkede alt nemlig fuldstændig normalt.

De svenske medier kalder den formodede 45-årige drabsmand for 'idrottsmannen', fordi han tidligere har dyrket sin sport på eliteniveau. Han var stadig aktiv i sporten frem til sin død, men har levet en mere tilbagetrukken tilværelse de seneste år.

Naboer fortæller om en rar og smilende familiefar, som altid var glad og hilste på. Hans venner i sporten kendte ham som en varm og social person.

Efter dobbeltdrabet og selvmordet har flere af mandens venner dog udtalt sig anonymt til svenske medier, og flere af dem giver billedet af en mand, som gennem længere tid havde kæmpet med både indre dæmoner og ydre udfordringer.

Blandt andet skulle han for nogle år siden være blevet ramt af en stor sorg, som tilsyneladende slog benene væk under ham. En ven siger til Expressen, at den 45-årige var meget kontaktsøgende den sidste tid, og at han for nylig fik 'en dårlig besked'.

Det forlyder også, at han var skilt fra børnenes mor, og at hun havde fødselsdag netop i onsdags. Det sidste er dog ikke bekræftet fra officielt hold.

Går du med svære tanker? Det hjælper at tale med nogen om det. Ring til Livslinien på 70 201 201