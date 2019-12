Sveriges tidligere ambassadør i Kina nægter sig skyldig i at have samarbejdet med Kina under forhandlinger.

En tidligere svensk ambassadør i Kina er tiltalt for "uautoriseret adfærd" under forhandlinger med Kina om den svenske statsborger Gui Minhai, der er dømt og fængslet i Kina.

Det skriver den svenske anklagemyndighed i en pressemeddelelse.

- En ambassadør har et vidtrækkende mandat til at repræsentere Sverige. På trods af dette er en ambassadør også nødt til at følge visse retningslinjer.

- I denne konkrete sag er hun gået ud over sit mandat og derved begået en forbrydelse, siger vicechefanklager Hans Ihrman ved den svenske anklagemyndighed.

Ifølge det svenske nyhedsbureau, TT, er der tale om den tidligere ambassadør ved navn Anna Lindstedt.

Ambassadøren er mistænkt for at have handlet uden for sine beføjelser på et møde i Stockholm, hvor hun var i kontakt med folk, der repræsenterede den kinesiske stats interesser.

Ifølge Hans Ihrman er det ikke sket før i svensk historie, at en forhandler i en retsforfølgelse selv er blevet retsforfulgt.

Efterforskningen af Anna Lindstedt blev indledt i februar. Hun har tidligere nægtet sig skyldig gennem sin advokat.

Gui Minhai er en svensk-kinesisk forfatter. Han oprettede i 2012 et forlag i Hongkong, der udgiver bøger, som Kinas kommunistparti har forbudt.

Minhai er fængslet i Kina for at have afsløret statshemmeligheder. Han har en datter i Sverige, der kæmper for at få ham løsladt.

/ritzau/