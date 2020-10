To forhenværende soldater i bosnisk-serbisk hær samlede under krig civile muslimer på linje og skød dem.

Politiet i Bosnien har anholdt to tidligere soldater fra den bosnisk-serbiske hær. De er anklaget for at have dræbt 78 muslimske civile, der blev holdt som fanger på en skole under den blodige krig i landet i 1990'erne.

Det oplyser den statslige anklager.

Mange mistænkte krigsforbrydere er stadig på fri fod, mere end et kvart århundrede efter at krigen hørte op. Cirka 100.000 mennesker blev dræbt.

De anholdte er den 51-årige Bosko Uncanin og den 56-årige Dragan Despot.

De er sigtet for forbrydelser mod menneskeheden og for ikke at yde beskyttelse til civile i krigstid.

De to mænd er anholdt i den nordlige by Banja Luka.

De mistænkes for at at have drevet civile muslimer - også kaldet bosniakker - ud af en skole i landsbyen Velagici. De havde siddet indespærret på skolen.

Herefter blev de stillet op på en linje og skudt ned med automatrifler. Andre soldater tog del i forbrydelsen, fremgår det af erklæringen fra den statslige anklager.

Mindst 78 døde ved den lejlighed.

De dræbte blev kørt væk i lastbiler og kastet i en massegrav. Deres lig blev fundet i 1996.

Krigen fra 1992 til 1995 førte til de værste krigshandlinger i Europa siden Anden Verdenskrig. Cirka halvdelen af de fire millioner indbyggere flygtede eller blev fordrevet fra deres hjem.

Især landets flertal af muslimer og den mindre grupper af kroater var udsat for voldsom forfølgelse af de bosniske serbere, der ville oprette deres egen serbiske stat i en stor del af Bosnien.

Cirka 20.000 bosniere flygtede til Danmark, og størstedelen bor stadig i Danmark. Nu som danske statsborgere.

/ritzau/AFP