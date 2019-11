Den 30-årige Jacob Daniel Price havde blod på sin skjorte, da han trådte ind på politistationen i Crestview i Florida, USA, tidligt onsdag morgen.

Det var ikke, fordi blod var noget usædvanligt syn for den tidligere dekorerede marinesoldat, men han overraskede de tilstedeværende ved koldblodigt at tilstå, at han havde dræbt sine forældre og deres to hunde.

Betjente fra politistationen fandt efterfølgende den 56-årige Robert Price og hustuen, Jolene på 51 år, liggende døde i soveværelset i deres hjem.

Det fortæller Michelle Nicholson, talskvinde for Okaloosa County Sheriff's Office, til avisen New York Post.

To små hunde, formentlig chihuahuaer, blev fundet døde inde i huset. Også to schæferhunde, der var uskadte, blev fundet, siger Michele Nicholson.

Ifølge hende er det stadig uklart, hvad der var motivet for ugerningen.

Begge forældre var blevet skudt i hovedet, og de to dræbte hunde var også blevet ramt af skud. Jacob Price boede hjemme hos forældrene, da de blev dræbt.

Han var marinesoldat fra 2009 til 2013, og han var på to udstationeringer i 2010 og 2011 i Afghanistan som led i Operation Enduring Freedom.

Det kastede også adskillige dekorationer af sig. Price fik blandt andet den afghanske kampagnemedalje for sin indsats.

Men han forlod marinekopset igen.

Og det, at han havde rang som menig soldat, da han sagde farvel, er tegn på, 'at karakteren af hans indsats ikke var forenelig med det amerikanske marinekorps', ifølge talsmand for marinekorpset Christopher Harrison.

Jacob Price er nu tiltalt for mord og dyremishandling. Han er blevet fængslet uden kaution.