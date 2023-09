Vladimir Putin stoler ikke engang på de personer, der har allertættest adgang til ham.

»Det illustrerer i virkeligheden kun hvor meget, han frygter for sit liv,« siger Vitalii Brizhatyi.

Sådan lyder det i et interview med den uafhængige russiske tv-station Dozhd. Det skriver The Voice of Ukraine.

Vitalii Brizhatyi er tidligere medlem af sikkerhedsstyrken FSO, hvor han havde en helt særlig opgave.

Han stod nemlig ikke bare for sikkerheden ved den russiske præsident tophemmelige feriebolig på den russiskkontrollerede ukrainske halvø Krim.

Her havde han også ansvaret for de boliger, der blev benyttet af næstformanden i Ruslands sikkerhedsråd, Dmitrij Medvedev, samt FSO-topchefen Alexander Bortnikov.

Allesammen beliggende i det ekstremt luksuriøse Olyva.

Og her havde ikke engang de nærmeste livvagter de fuldstændige oplysninger om, hvor manden – som de jo skulle passe på – kunne finde på at opholde sig.

Eksempelvis kunne de få at vide, at Vladimir Putin ville hvile sig ét sted på området, hvorefter der blev øget fokus her.

»Imens ville han så være et helt andet sted,« fortæller Vitalii Brizhatyi.

Ligeledes kunne oplysningerne om hans ankomst til Krim være misvisende.

Her kunne livvagterne blive informeret om, at præsidenten samtidig ville ankomme i to forskellige lufthavne med 100 kilometers afstand, i Sevastopol og Simferopol.

Han kunne i virkeligheden finde på at have foretaget på en helt anden måde.

Vitalii Brizhatyi forlod FSO efter den russiske invasion af Ukraine. Han bor i dag i Ecuador med sin familie.