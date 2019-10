Ni catalanske separatistledere har mandag fået mellem ni og 13 års fængsel ved Spaniens højesteret.

Cataloniens tidligere vicepræsident Oriol Junqueras er mandag formiddag blevet idømt 13 års fængsel ved Spaniens højesteret.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Højesteret har mandag afsagt dom mod en række separatistledere, der var aktive under en stor løsrivelsesbevægelse i 2017. Her krævede separatister fra den spanske region, at Catalonien skulle løsrives fra Spanien.

I alt er ni personer mandag blevet idømt mellem ni og 13 års fængsel.

/ritzau/