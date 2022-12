Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Endnu en højtstående russer har pludselig mistet livet.

Denne gang er det den tidligere russiske general Alexei Maslov, som døde pludseligt juledag på et militærhospital.

Det skriver flere medier. Heriblandt Daily Mail.

Hans død kom som nævnt ganske pludseligt blot én dag efter, at præsident Vladimir Putin aflyste et besøg på den tankfabrik, hvor Alexei Maslov arbejdede som ambassadør for internationalt salg.

Uralvagonzavod-fabrikken, hvor Maslov arbejdede, er tidligere blevet kritiseret af Kreml for ikke at have sendt tanks hurtigt nok til Ukraine.

Han var Ruslands øverstbefalende for landtropperne fra 2004 til 2008 og tjente efterfølgende som Ruslands ledende militære repræsentant i samarbejdet med NATO.

Der var ingen nyheder om, at 69-årige Alexei Maslov skulle have været ved dårligt helbred forud for sin død.

Han er ikke den eneste topmedarbejder i det russiske militær, som for nylig er afgået ved døden.

65-årige Alexander Buzakov, som havde ansvaret for den russiske produktion af ubåde, blev annonceret død juleaften. Dette skete også pludseligt.

Efterretningstjenesten FSB fortæller, at de har oprettet en efterforskningsgruppe, som skal kigge nærmere på de pludselige dødsfald.

Det har været et ganske dødeligt år for mange velstående, magtfulde russere, som har mistet livet efter blandt andet mystiske fald og selvmord.

Senest var det pølsemagnaten Pavel Antov, som skulle være faldet i døden, mens han opholdt sig på et luksushotel i Indien.

På samme ferie blev russiske Vladimir Bidenov, som rejste sammen med Pavel Antov, fundet død på sit hotelværelse.

Du kan læse meget mere om de mange dødsfald her.