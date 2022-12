Lyt til artiklen

I en 90 minutter lang video raser han mod den russiske præsident, Vladimir Putin.

For ifølge den tidligere officer i den russiske hær Igor Girkin, er russiske officerer utilfredse med Putin og andre militære ledere, skriver Sky News.

De mener, Putins krigsførelse i Ukraine er for svag, og at russerne har betalt en for høj pris for begrænsede fremskridt i det østlige Ukraine.

Selv siger Girkin om den russiske ledelse, at »fiskens hoved er fuldstændig råddent.«

Et udsagn, der formentlig spiller på det russiske udtryk »fisken rådner fra hovedet og ned« og betyder, at samfundets opløsning begynder med topledelsen.

Han mener, at det russiske militær har brug for store forandringer og flere kompetente folk.

Girkin spillede en central rolle, da Krim-halvøen blev annekteret af Rusland i 2014.

De hollandske myndigheder har siden udstedt en international arrestordre på Girkin, fordi han er anklaget for at være en af ​​dem, der skød Malaysia Airlines flyet MH17 ned over Ukraine i 2014.

I den anledning er han sigtet for krigsforbrydelser. Han har siden afvist, at det var russiske nationalister, der skød flyet ned.