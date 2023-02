Lyt til artiklen

Et tidligere medlem af den russiske Wagner-gruppe undskylder nu til ukrainere i Norge, hvor han har søgt asyl.

Som flere medier tidligere har berettet, hævder 26-årige Andrej Medvedev at have været delingsfører i den berygtede gruppe af lejesoldater, som spiller en central rolle i kampene i Ukraine.

I januar flygtede han ind i Norge – og han har nu et budskab til de ukrainere, der bor i landet:

»Jeg er en skurk for jer, men jeg beder jer om ikke at fordømme mig, og i hvert fald siger jeg undskyld nu.«

De angrende ord kommer i et interview med landets statslige tv-kanal NRK.

Til kanalen beretter Medvedev også om en brutalitet i Wagner-gruppen, hvor man angiveligt dræbte folk, der ikke ville gå i krig eller adlyde ordrer – noget, han allerede oplevede under en ti dages træningslejr:

»Wagners sikkerhedstjeneste kom med to mobiliserede, som nægtede at gå i krig. De blev skudt offentligt,« siger Andrej Medvedev.

Det var én af grundene til, at han valgte at flygte. Den anden var, at han indså, at den russiske krig i Ukraine var helt uberettiget, siger han.

Til NRK siger han, at han formoder, at han er i livsfare – også i Norge, som er i gang med at behandle hans asylansøgning.

Får han ikke asyl, kan det få fatale konsekvenser, siger han til NRK:

»Alle må forstå, at hvis jeg bliver sendt til Rusland, så betyder det døden i mit tilfælde. Alle må også forstå, at hvis jeg bliver sendt til Ukraine, betyder det også døden.«

Medvedev er blevet sigtet for at krydse grænsen ulovligt. Såfremt efterforskning viser, at han selv har deltaget i krigsforbrydelser, kan han ikke få asyl i Norge.