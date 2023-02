Lyt til artiklen

En tidligere russisk lejesoldat er angivelig blevet dræbt, efter han forsøgte at flygte fra krigen i Ukraine.

Det skriver afhængige russiske medier ifølge Sky News og Independent.

Ifølge medierne er der tale om en 44-årig mand, som er identificeret som Dmitry Yakushchenko.

Yakushchenko er tidligere lejesoldat for Rusland og har kæmpet i Ukraine.

Men han forsøgte at flygte, hvilket skulle have været motivet til drabet.

Det er den russiske militærorganisation Wagner Group, der står bag henrettelsen, lyder det.

De føromtalte medier henviser flere gange til en video, der er sløret, som skulle være delt af et russisk medie i forbindelse med drabet. Medierne skriver, at Yakushchenko er blevet henrettet med en mukkert.

Her udtaler Dmitry Yakushchenko, at han forsøgte at finde et smuthul og forlade krigen, da »det ikke var hans krig.«

Han blev pågrebet i den ukrainske by Dnipo og vågnede op i en kælder, hvor han fik fortalt, at han »skulle stilles for retten«, skulle han have fortalt i videoen.

Wagner Group var angiveligt tidligere en yderst aktiv del i den russiske annektering af Krim-halvøen i 2014.