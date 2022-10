Lyt til artiklen

»Nu, tror jeg, hans held er forbi.«

Sådan lyder forudsigelsen fra en tidligere russisk diplomat, når det kommer til Vladimir Putin.

I et interview med Sky News fortæller Boris Bondarev – der tilbage i maj sagde sin stilling som russisk diplomat ved FNs kontor i Genève op i protest mod Ruslands krig i Ukraine – at han tror, at de 20 år, som den russiske præsident har siddet på magten, har 'været meget heldige for ham':

»Han er ikke skarpsindig, han er bare heldig. Nu tror jeg, hans held er forbi,« siger han.

Her ses Vladimir Putin under et besøg på et træningscenter for indkaldte reservister den 20. oktober. Foto: MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREML Vis mere Her ses Vladimir Putin under et besøg på et træningscenter for indkaldte reservister den 20. oktober. Foto: MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREML

Boris Bondarev, som også tidligere har kritiseret det nuværende styre i Kreml, mener, at Putin er klar til at se millioner af folk dø, for at han kan vinde krigen – og så han selv kan overleve.

For hvis den russiske præsident taber krigen, kan han ende med at få problemer med at forklare over for sine elitestøtter og sin befolkning, hvorfor det endte sådan:

»Efter det kan der være en opposition, som vil forsøge at afsætte ham, eller han vil forsøge at rense ud blandt sine underordnede for at finde nogle folk, der kan blive beskyldt for alle disse problemer. Der vil være en periode med intern uro,« spår Bondarev, som fremsætter en voldsom påstand:

»Du bør ikke være i tvivl om det, han vil måske ofre 10 eller 20 millioner russere bare for at vinde denne krig, bare for at slagte alle ukrainere, fordi det er et principspørgsmål. Det er et spørgsmål om politisk overlevelse for ham. Du skal forstå, at hvis han taber krigen, vil det være enden for ham,« forklarer han til Sky News.

Tilbage i maj offentliggjorde Boris Bondarev sit afskedsbrev på netværket LinkedIn – og i det rettede han også en kritik mod Putins styre:

»Aldrig har jeg skammet mig så meget over mit land som 24. februar i år,« skrev han med henvisning til den dato, hvor de russiske soldater gik ind i Ukraine.

Han kritiserede også de 'propagandaklicheer i stil med sovjetiske aviser i 1930erne', som det russiske udenrigsministerium ifølge ham har udsendt:

»I dag handler udenrigsministeriet ikke om diplomati. Det handler om krigsførelse, løgne og had,« skrev Bondarev.

B.T. følger løbende udviklingen i Ukraine i vores liveblog, som du kan finde lige HER.