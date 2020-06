De seneste måneder har været brutale for Donald Trumps drømme om at genvinde præsidentposten i USA.

To nyheder fra det seneste døgn understreger det med al tydelighed.

Torsdag udgav det anerkendte amerikanske magasin The Atlantic en opsigtsvækkende nyhed.

Den tidligere republikanske præsidentkandidat Carly Fiorina gik offentligt ud i en podcast hos mediet og fortalte, at hun har besluttet sig for at stemme på Joe Biden ved det kommende valg til november.

For fire år siden stillede Carly Fiorina op som republikansk præsidentkandidat – samtidig som Donald Trump.

Hun gjorde dog ikke det store indhug som selvstændig kandidat. Men i en kort periode var hun vicepræsidentkandidat for Ted Cruz, som var blandt de store favoritter, inden Donald Trump dukkede op og løb med sejren.

Ted Cruz var på det tidspunkt hård modstander af Donald Trump, men er siden blevet en helt tæt allieret og støtte.

Men hendes interview med The Atlantic har tiltrukket sig stor opmærksomhed i USA.

Carly Fiorina, tidligere republikansk præsidentkandidat, siger, hun stemmer på Joe Biden ved det kommende valg. Foto: MOLLY RILEY Vis mere Carly Fiorina, tidligere republikansk præsidentkandidat, siger, hun stemmer på Joe Biden ved det kommende valg. Foto: MOLLY RILEY

Hun er et af de første republikanske navne med en vis tyngde, som har undsagt sig at stemme på den siddende præsident.

»Som en borger skal man vide, at en stemme er mere end bare et kryds. Man tager et standpunkt om, hvor man vil have, vi skal hen, og jeg mener, vi har brug for rigtig lederskab, som kan forene vores land,« siger Carly Fiorina.

Hun kom også samtidig med en slet skjult kritik af Donald Trump.

»Jeg er opmuntret af Joe Biden, der er en person, som er ydmyg, empatisk og har karakter. Det synes jeg, han har vist gennem sit liv. Og jeg mener, vi har brug for ydmyghed og empati over alt i det offentlige rum. Og jeg synes, karakter betyder noget,« forklarer Fiorina.

Hendes udmelding kom ikke længe efter en ny brutal meningsmåling foretaget af New York Times og Siena College.

På nationalt plan er målingen en ren katastrofe for Donald Trump, der kun scorer 36 procent af stemmerne, mens Joe Biden står til 50 procent.

Men kigger man yderligere på målingens detaljer – ikke mindst hvad angår de altafgørende svingstater – så fremstår katastrofen nærmest ude af proportioner for den siddende præsident.

Da Donald Trump i 2016 besejrede Hillary Clinton, vandt han seks af de helt afgørende svingstater i form af Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Arizona, North Carolina og ikke mindst Florida, alle svingstaters moder.

Ingen af de seks delstater er bare i nærheden af at gå til Trump i den nye måling.

Den mindste margin, den nye måling har Biden til at vinde med, er i netop Florida, hvor han fører med seks procentpoint - i sig selv en voldsom føring i en stat, som har mange valgmænd, men også har skiftet mellem at stemme på en demokratisk og en republikansk præsidentkandidat de seneste mange valg.

Og herfra bliver det bare værre for Trump. Arizona står han til at tabe med syv procentpoint, North Carolina med ni, Pennsylvania med 10 og såvel Michigan som Wisconsin med 11 procentpoint.

Hverken Carly Fiorinas udmelding eller den elendige meningsmåling er gået Donald Trumps næse forbi.

På Twitter har præsidenten kommenteret begge nyheder:

'Den fejlslagne præsidentkandidat (mange tak præsident Trump!) Carly Fiorina sagde, at hun vil stemme på korrupte Joe Biden. Hun tabte så hårdt til mig, to gange i en kampagne, at hun burde stemme på Joe. Ingen klager!!!'

New York Times-målingen får også et tweet med på vejen.

'Fake news og falske, undertrykkende meningsmålinger har aldrig været værre. Lamestream-medierne er blevet SINDSSYGE!'