Nawaz Sharif har ledet Pakistan ad tre omgange. Højesteret har erklæret ham uegnet som regeringsleder.

Pakistans tidligere premierminister Nawaz Sharif, der blev tvunget til at gå af sidste år, er blevet idømt syv års fængsel for bedrageri. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han er dømt for at have værdier, der overstiger hans indtægter.

Sharif blev i juli straffet med 10 års fængsel for at have erhvervet sig luksuslejligheder i London. Sharif nægter sig skyldig i anklagerne mod ham. Han har appelleret dommen og er løsladt mod kaution.

En af Sharifs døtre, Maryam, blev i juli idømt syv års fængsel for at have svindlet med beløb, der kunne føres tilbage til familiens luksuslejligheder i den britiske hovedstad.

Sharif har i tre omgange været Pakistans premierminister. Han er blevet erklæret uegnet som regeringsleder af landets højesteret.

Sharif har kaldt retssagen mod ham for politisk bestillingsarbejde. Han anklager militæret og domstolene for at konspirere mod ham for at svække hans politiske parti, Pakistans Muslimske Liga.

/ritzau/Reuters