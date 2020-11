»Det er nogle af de mest uansvarlige kommentarer, en præsident nogensinde er kommet med.«

Kritikken fra John Bolton, Donald Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver, er kras oven på, at præsidenten i nat amerikansk tid udråbte sig selv som valgets vinder – lang tid før alle stemmer er talt op.

John Bolton kalder præsidentens opførsel for en »skændsel« og mener samtidig, at Trump med sine udtalelser underminerer hele den demokratiske valgproces.

Udtalelsen fra Donald Trump faldt omkring klokken 02 i nat amerikansk tid.

Her tog han scenen fra Det Hvide Hus og talte sejrsikkert til sine vælgere. Han sagde blandt andet, at valgtet var gået »fantastisk«, og at republikanerne stod til fire år mere på Capitol Hill.

Derudover sagde Trump:

»Al stemmeafgivelse må stoppes. Vi vil ikke have, at de finder stemmesedler klokken fire om morgenen og tilføjer dem til bunken,« sagde præsidenten og hentydede til, at ikke-optalte stemmer ikke skulle tælle med.

»Vores mål er nu at sikre, at det går ordentligt til for landets skyld. Det er et vigtigt øjeblik. Det er massiv valgsvindel,« lød det fra præsident Trump, der sagde, at han ville bringe sagen op for den amerikanske højesteret.

På tidspunktet, hvor Trump holdt sin tale, havde han netop vundet tre vigtige stater – heriblandt Florida og Texas med mange valgmænd på spil – og derfor kaldte han sig skråsikkert vinder af valget.

Den skråsikkerhed er muligvis siden fortaget en smule, eftersom valget onsdag eftermiddag endnu ikke er afgjort, og at det med 43 ud af 50 delstater optalt ligner dødt løb mellem de to kandidater.

At valget endnu ikke er afgjort, gjorde Joe Biden sine vælgere opmærksomme på, da han kort før Trump holdt sin tale.

Han lagde vægt på, at han troede på en demokratisk sejr, men at de måtte vente med at fejre, til alle stemmer var talt op.