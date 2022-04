I fem år var han den russiske præsident, Vladimir Putins, økonomiske rådgiver.

Nu kommer han med et bud på, hvad man kan gøre for at få stoppet krigen i Ukraine.

Andrej Illarionov, der fra 2000 til 2005 var økonomisk rådgiver under Putin, fortæller i et interview med BBC, at Vesten vil kunne presse den russiske præsident til at indstille sin krig.

Men det kræver, at man indfører et forbud mod helt at købe olie og gas fra Rusland.

ARKIVFOTO fra 2004 af Vladimir Putin (til højre) og Andrej Illarionov.

»(Hvis vestlige lande) vil forsøge at implementere en reel embargo på olie og gas fra Rusland, vil jeg vædde med, at de russiske militæroperationer i Ukraine sandsynligvis vil være indstillet, vil være stoppet, muligvis inden for en måned eller to,« siger Andrej Illarionov, der i dag er seniorforsker ved tænketanken Cato i Washington.

»Det er et af de meget effektive instrumenter, der stadig er i de vestlige landes besiddelse,« forklarer han.

EU-lande har på nuværende tidspunkt indført en lang række sanktioner mod Rusland, mod Putin og mod flere af hans støtter. Men man har indtil videre holdt sig fra et importforbud af gas og olie.

Årsagen er blandt andet, at Europa er meget afhængig af særligt den russiske gas, som årligt står for omkring 40 procent af det, europæerne har brug for.

Men en reel embargo vil ifølge Andrej Illarionov kunne stoppe krigen – blandt andet fordi Rusland før krigen ikke tog andre landes trusler om at reducere deres energiforbrug 'alvorligt'.

Samtidig mener han, at Putin før invasionen havde regnet med at blive ramt økonomisk. Og det viser, hvor Putins prioriteter ligger, forklarer han til BBC:

»Hans territoriale ambitioner, hans imperialistiske ambitioner, er langt vigtigere end noget andet, inklusive levebrødet for den russiske befolkning og den økonomiske situation i landet. Selv den økonomiske tilstand i hans regering.«