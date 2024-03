Selv om der fortsat optælles stemmer, har Nawaz Sharif erklæret sejr ved parlamentsvalg.

Den tidligere pakistanske premierminister Nawaz Sharif har udråbt sig selv som vinder af parlamentsvalget. Det sker, selv om der fortsat optælles stemmer.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters fredag eftermiddag dansk tid.

Sharif siger, at der senere fredag vil være drøftelser om at danne en koalitionsregering.

Sharif har ikke afsløret, hvor mange af de i alt 265 pladser hans parti har vundet.

Men den seneste optælling viser ifølge Reuters, at hans parti, Pakistans Muslimske Liga (PML-N), har vundet 61 pladser i parlamentet - en del under de 133 pladser, der kræves før man kan forsøge at danne en regering.

Hans parti, Pakistans Muslimske Liga (PML-N), er ifølge den tidligere leder landets største.

Dog siger han samtidig, at partiet alene ikke har de nødvendige pladser. Men senere fredag vil det blive drøftet med blandt andre Asif Ali Zardari fra Pakistans Folkeparti (PPP), om der kan dannes en koalitionsregering.

PPP har ifølge AFP vundet omkring 40 pladser.

Den tidligere premierminister Imran Khan sidder fængslet, og hans parti, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) er blevet udelukket fra at deltage i torsdagens valg.

Khans støtter har i stedet valgt at stille op som uafhængige.

Ifølge AFP har de ifølge de seneste resultater vundet omkring 70 pladser, mens Pakistans Muslimske Liga har vundet omkring 60.

Stemmeoptællingen har været ramt af usædvanlige forsinkelser.

Det har været et "problem med internettet" som var grunden til, at optællingen af stemmer var forsinket, oplyste valgkommissionen i Pakistan (ECP) tidligere uden at uddybe yderligere.

Før valghandlingen sagde regeringen, at den ville lukke for mobilsignalet over hele landet torsdag.

Landets indenrigsministerium begrundede det med et behov for at "opretholde lov og orden".

/ritzau/