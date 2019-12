Tusinder af demonstranter ventes igen fredag at demonstrere i Algeriet i protest mod præsidentvalget.

Algeriets tidligere premierminister Abdelmadjid Tebboune har vundet torsdagens præsidentvalg med 58 procent af stemmerne.

Det oplyser landets valgkommission fredag.

Valgdeltagelsen lå på 40 procent, tilføjer valgkommissionens formand, Mohammed Sharafi.

Fredag ventes tusindvis af demonstranter igen at indtage gaderne i hovedstaden Algier for at vise deres modstand mod valget.

Demonstranterne mener, at valget er en parodi, og at det udelukkende har til formål at videreføre den afsatte leder Abdelaziz Bouteflikas autoritære regime.

Der stod fem kandidater på stemmesedlen ved torsdagens valg. Men oppositionen mener, at de alle er "børn af regimet" under Bouteflika.

Bouteflika blev tvunget fra magten i april, to måneder efter at de store ugentlige demonstrationer begyndte. Demonstrationerne har fundet sted lige siden.

/ritzau/Reuters