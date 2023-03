Lyt til artiklen

Han har talt med Putin adskillige gange, så han ved, hvad han taler om.

Ukraines tidligere præsident, Petro Porosjenko, fortæller i et interview med Bild om, hvad man skal huske på, når man sidder overfor den russiske leder.

»Jeg har lært lektien fra mine mange erfaringer med kommunikation med Putin,« siger Porosjenko, der oplister tre vigtige punkter:

»For det første: Stol aldrig på Putin, for han siger aldrig sandheden. For det andet: Lad være med at være bange for Putin. Det eneste sprog han forstår er voldens, og han vil gå så langt, som du tillader ham at gå. For det tredje: Du må aldrig forhandle med Putin alene.«

Porosjenko, der var præsident i Ukraine fra 2014 til 2019, bliver spurgt, om han tror, at krigen vil få en ende i år.

»Denne krig vil slutte med en sejr til Ukraine. Hvornår den slutter, afhænger af os alle. Af mig og hvordan jeg understøtter soldaterne og af Vesten, der skal levere nye våben til os. Her handler det ikke kun om hjælp til Ukraine men om en investering i egen sikkerhed. Jo flere våben vi får, desto før slutter krigen,« siger han.

Hvis Vesten ellers leverer de lovede våben, tror Porosjenko på, at ukrainerne snart kan få det store overtag og endda indlede en storoffensiv i marts måned.

Han har igennem årene haft kontakt til mange russere, men det er helt slut nu, bedyrer han.

»Hvordan kan De overhovedet forestille Dem, at jeg, efter alt det der er sket efter den 24. februar sidste år, stadig kan have kontakt til dem? Det har jeg helt sikkert ikke. Men jeg har mange detaljerede informationer fra forskellige kilder om, hvad der foregår i Rusland.«

Og han er derfor helt overbevist om, at Putin nok skal miste magten.

»Han vil helt sikkert blive væltet.«

Hvornår?

»Når han står foran Krigsforbryderdomstolen i Haag,« siger Porosjenko til Bild.