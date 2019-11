Beslutning om at løslade korruptionsdømt tidligere præsident kommer efter kontroversiel højesteretsafgørelse.

Brasiliens tidligere præsident Luiz Inacio Lula da Silva, der er dømt for korruption, bliver løsladt. Det har en dommer afgjort fredag aften dansk tid.

Lulas advokat sendte tidligere på dagen en anmodning om, at ekspræsidenten sættes fri. Han afsoner en dom på knap 13 års fængsel for korruption.

Beslutningen kommer, efter Brasiliens højesteret natten til fredag fjernede en bestemmelse, som siger, at en dømt person skal fængsles, lige så snart vedkommende taber en appelsag ved første instans.

I stedet skal den dømte først fængsles, når den sidste ankemulighed er udtømt.

Afgørelsen blev taget af højesteret med stemmerne 6-5 og er stærkt kontroversiel. Den åbner op for, at flere tusinde, der er dømt for korruption i stor skala, løslades.

