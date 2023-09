Han udtaler sig sjældent diplomatisk, og det gør han bestemt heller ikke denne gang.

Den tidligere russiske præsident i Rusland, Dmitrij Medvedev, advarer nu mod, at verden styrer direkte mod en storkrig.

Det gør han på det sociale medie Telegram.

Medvedev, der nu er næstformand i Kremls sikkerhedsråd, erklærer, at Rusland er klar til at gå i krig med NATO.

»Det virker som om, at Rusland snart ikke står tilbage med andre valg end en direkte konflikt med NATO,« skriver han.

Han advarer mod, at konsekvenserne af en sådan konflikt vil blive værre end dem, man så efter Anden Verdenskrig.

Men Medvedev slår altså fast, at russerne er klar til at klare opgaven.

Ekspræsidenten raser særligt over NATOs våbenleverancer til Ukraine samt en hændelse i det canadiske parlament.

Her har lederen af nationalforsamlingen, Anthony Rota, været nødt til at trække sig efter at have kaldt en ukrainsk naziveteran for en helt, da denne var på besøg i parlamentet.

Ifølge Medvedev er det et eksempel på »samarbejde med nazisterne.«

En af grundene til, at Rusland gik ind i Ukraine var at befri dem fra nazisterne i landet.