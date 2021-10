Ti år bag tremmer.

Det er, hvad den tidligere pornostjerne Aubrey Gold, hvis borgerlige navn er Lauren Wambles, kan se frem til, efter retten har kendt hende skyldig i medvirken til drab.

Det skriver en lang række amerikanske medier. Heriblandt Fox News og New York Post.

Drabet, som fandt sted i juli 2020, var på den 51-årige Raul Guillen.

Aubrey Gold er ikke den eneste, som har været sigtet i sagen.

Også hendes daværende kæreste, William Parker, og en mand ved navn Jeremie Peters er involveret i sagen.

Sidstnævnte er ligeledes dømt for medvirken samt for at forsøge at påvirke et vidne. Han skal 20 år i fængsel.

William Parker venter fortsat på at komme for retten.

Aubrey Gold var Lauren Wambles kunstnernavn som pornoskuespiller. Foto: Instagram Vis mere Aubrey Gold var Lauren Wambles kunstnernavn som pornoskuespiller. Foto: Instagram

Aubrey Gold vidnede mod Peters, og hun har ligeledes sagt ja til at vidne mod sin ekskæreste for selv at få en kortere straf.

Efterforskere har fundet frem til, at den dræbte Raul Guillen sidst blev set i Jeremie Peters hjem i Florida, hvor Aubrey Gold og William Parker også var til stede.

Her blev han dræbt med et enkelt skud i baghovedet og er siden begravet på en øde destination.

I tre uger var han meldt savnet, før politiet med hjælp fra tips fra offentligheden og lighunde fandt frem til liget.

Efter en ransagning af Peters' hjem fandt man de nødvendige beviser til at sigte – og indtil videre – dømme to ud af de tre.