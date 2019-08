»Folk tror, jeg er et sexsymbol.«

Sådan lyder det fra en frustreret 26-årige indisk mand, der er blevet centrum i en bizar sag.

Hans private nummer er nemlig - ved en fejl - blevet lækket i en stor Bollywood-film.

I filmen læser skuespillerinden Sunny Leone et telefonnummer højt, som skal forestille sig at tilhøre den rolle, hun spiller. Nummeret er dog ifølge BBC et virkeligt nummer, der tilhører 26-årige Puneet Agarwal.

Som om det ikke var slemt nok at få sit private telefonnummer udbasuneret i en Bollywood-film, bliver situationen ikke bedre af, at Sunny Leone er en tidligere amerikansk pornostjerne, som sidenhen har gjort et navn af sig selv i Bollywood, hvor hun oftest portrætteres som et sexsymbol.

Derfor er det - ikke overraskende - mænd fra hele Indien - faktisk fra hele verdenen - der ringer til Puneet Agarwal i håbet om at få fat på den 38-årige skuespillerinde.

Til gengæld er det måske en smule overraskende, præcis hvor mange opkald den 26-årige inder modtager. Der er nemlig tale om mere end 100 telefonopkald hver dag, siden filmen udkom den 26. juli.

»Jeg drømmer ikke engang mere. Min telefon bliver ved med at ringe indtil klokken fire om morgenen,« siger Puneet Agarwal til BBC.

De hundredvis af daglige opkald, forstyrrer den 26-årige inders liv i en sådan grad, at han har lagt sag an mod filmselskabet i et forsøg på at få hans nummer fjernet fra filmen.

I den uge, der er gået, siden filmen udkom, har Puneet Agarwal hverken kunnet arbejde, sove eller spise i fred. Dog er han ikke interesseret i at skifte sit nummer, da det er hans arbejdsnummer, og fordi mange af hans gamle venner bruger det.

På trods af de uheldige omstændigheder, er han dog ikke sur på de mange personer, der ringer til ham på alle døgnets tidspunkter.

»Det er jo ikke deres skyld, at mit nummer blev brugt i en film,« siger Puneet Agarwal.