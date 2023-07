Den lille 2-årige dreng med de mørkebrune øje og det blonde hår.

Émile's forsvinden har fået den lille alpeby Vernet i Sydfrankrig til at være på den anden ende.

For der er intet spor af den lille dreng efter snart to uger. Myndighedernes eftersøgning er for nuværende afsluttet, og håbet er minimalt for at finde den lille dreng i live.

Norske Dagbladet har talt med den tidligere politiefterforsker, Jørn Lier Horst, der forklarer, at chancen er lille, men den der.

»Som tiden går, er det naturligt, at søgelyset rettes mod familiemedlemmer. Det vil ske med politiet, men det vil også ske med folk, der følger sagen og med pressen,« siger Jørn Lier Horst.

Hvis drengen skal findes i live, mener han, at det er afhængigt af, at en anden er involveret i forsvinden.

»Bortførelse er det eneste håb nu. Enten at nogen har taget ham, eller at han bliver holdt i en kælder og passet. Sådan et lille barn vil ikke kunne passe sig selv i så lang tid ude i naturen,« siger Horst.

Borgmesteren i kommunen, hvor landsbyen Vernet ligger, François Balique, valgte i weekenden at tage affære for at give beboerne et lille pusterum.

Arkivfoto fra eftersøgningen. Hundredvis hjalp til med eftersøgningen af den lille dreng. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto fra eftersøgningen. Hundredvis hjalp til med eftersøgningen af den lille dreng. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Han indførte derfor et forbud mod turister fra fredag ​​til mandag aften.

Forbuddet fastslog, at al rejse til byen var forbudt, med undtagelse af beboerne selv og de involverede i efterforskningen af ​​forsvinden.

Horst forklarer, at politiets største udfordring dog vil ligge blandt de mennesker, der færdedes i landsbyen før og omkring det tidspunkt, hvor Émile forsvandt.

»Hvis der var mange rejsende i området på det tidspunkt, gør det efterforskningen sværere. Så bliver det afgørende med mobiltelefonspor, der er efterladt,« siger krimiforfatteren.

Onsdag aften annoncerende myndighederne, at man vil gå over til 'en anden fase' i efterforskningen, hvor man i stedet for at lede mere i området i stedet vil til at se nærmere på de bevismaterialer, der er blevet indsamlet.

Efterforskningen pågår endnu.

Det franske medie BFMTV oplyser, at myndighederne i sidste uge tog endnu et middel i brug for at finde drengene.

Ifølge mediets oplysninger skal drengens mor have indtalt en besked, som efter sigende skal være blevet sendt ud med højtaler fra en helikopter over området.

Beskeden skal være blevet afspillet flere gange i løbet af dagen – i det der skal være et forsøg på at berolige den savnede dreng og måske lokke ham ud fra det skjul, han muligvis befinder sig i.