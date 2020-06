Den nye hovedmistænkte i Madeleine McCann-sagen er blot en syndebuk. Det mener den tidligere chefefterforsker på sagen, Goncalo Amaral.

Og han forudså allerede for et år siden, at det britiske politi ville udpege netop ham, som de nu har mistænkt.

Goncalo Amaral ledte efterforskningen for det portugisiske politi i 2007, efter tre-årige Madeleine McCann forsvandt på mystisk vis. Og i april sidste år fortalte han i en podcast, der hedder ‘Maddie’, at det britiske politi ‘forberedte sig på at afslutte efterforskningen med en tysk pædofil, der allerede sidder i fængsel’.

Det skriver det australske medie 9News, der også står bag podcasten 'Maddie'.

‘Han kommer sikkert bare til at være deres syndebuk,’ sagde han under interviewet.

Manden, som det britiske og det tyske politi, nu har udpeget, blev allerede undersøgt dengang, da man kunne dokumentere, at han havde været i samme område på samme tidspunkt, som Madeleine McCann forsvandt.

Men ifølge Goncalo Amaral fandt de ikke noget på ham. Heller ikke efter de havde kørt den campingvogn, som han boede i, til Tyskland for at blive undersøgt.

Goncalo Amaral har været under del kritik. Det startede knap et halvt år efter Maddies forsvinden, da han blev smidt af sagen, efter han blev citeret i en avis, hvor han kritiserede det britiske politis indblanden.

I 2008 udgave han bogen, ‘The Truth of the Life’, hvor han blandt andet udlagde teorien om, at Madeleine var død i forældrenes ferielejlighed, og at de havde simuleret en kidnapning og skaffet sig af med liget. Det resulterede blandt andet i, at McCann-forældrene sagsøgte ham.