In honor of #college #football (specifically #NotreDame).....

I et timelagt interview med CNN-værten Anderson Cooper giver Karen McDougal flere intime detaljer om affæren og fortæller, at hun havde sex med den daværende forretningsmand 'massevis af gange'. Hun hævder, at Trump i løbet af affæren inviterede hende med hjem i sin og Melanias private bolig i Trump Tower, hvor Trump blandt andet viste hende Melanias værelse, hvor hun ynder at tilbringe tid alene.

Karen McDougal mødte Trump første gang i 2006 på et hotel i Beverly Hills. Efter de ifølge hende havde haft sex, skal Trump have tilbudt hende penge, hævder Karen McDougal

»Jeg er ikke den slags pige«, skulle hun have sagt afvisende.

»Aha, du er virkelig noget særligt,« husker hun, at Trump skulle have svaret.

"After we had been intimate, he tried to pay me." Former Playboy model Karen McDougal shares details of an alleged affair she had with Donald Trump. Her full interview with Anderson Cooper airs on @AC360 at 8p ET. https://t.co/22EFN2PtPt pic.twitter.com/NizYM1iYX5 — Anderson Cooper 360° (@AC360) March 22, 2018

Den tidligere forretningsmand og nuværende præsident benægter dog alt.

Medievirksomheden American Media Inc., der blandt andet ejer sladderbladet National Enquirer, købte rettighederne til historien i august 2016, men det endte aldrig i en artikel her. Derimod endte sagen i den amerikanske erhvervsavis Wall Street Journal 4. november 2016 - fire dage før præsidentvalget.

Bestyrelsesformanden David Pecker og David Trump har været venner gennem mange år, og kritikere mener, at formålet med at købe historien var at beskytte den senere præsident. American Media Inc. understregede tidligere på ugen over for CNN, at man ikke havde givet Karen McDougal mundkurv på.

Den dårlige stime fortsætter for Trump. Pornoskuespilleren Stomy Daniels - med det borgerlige navn Stephanie Clifford - gæster '60 Minutes' på CBS, der også sendes på en stribe andre tv-stationer verden over. Hun er blevet betalt 130.000 dollars (785.000 kroner, red.) af Trumps advokat for at holde mund om sin påståede affære med Donald Trump, og har stået frem med historien - men søndag ventes det, at der kommer flere slibrige detaljer frem.