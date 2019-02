Natacha Jaitt påstod at kunne bevise, at en gruppe kendisser stod bag en VIP pædofil-ring. Få måneder senere blev hun fundet død.

‘ADVARSEL: Jeg vil ikke begå selvmord, jeg tager ikke for meget kokain og drukner i et badekar eller skyder mig selv. Så hvis det sker, var det ikke mig. Gem dette tweet’.

Det skrev hun i april sidste år, efter hun havde modtaget trusler og frygtede for hendes liv var i fare, skriver det australske medie News.com.au.

Liget af den tidligere Big Brother-kendis blev fundet nøgen efter en fest i weekenden i Buenos Aires.

41-årige Natacha Jaitt havde følt, at hendes liv var i fare, efter hun på live tv havde anklaget flere kendte politikere, journalister, entertainere og sportsstjerner i at være involverede i prostitution af mindreårige.

Også en tæt ven til Pave Francis skulle være involveret. Derfor valgte hun at lave tweetet for at beskytte sig selv.

Ifølge det lokale medie Buenos Aires Times skulle Jaitt have indtaget store mængder kokain, LSD og champagne til festen, hun var til fredag med sin ven Raul Duarte.

På trods af at Natacha Jaitt, som var mor til to, døde af organsvigt og ikke viste nogen tegn på at være udsat for vold, så mener hendes bror, at der er tale om mord.

Vis dette opslag på Instagram Y un día huí de la ciudad de la furia... #EnergiaPositiva #Terapéutico Et opslag delt af Natacha Jaitt (@natjaitt) den 26. Jan, 2019 kl. 9.08 PST

Han fortæller, at det er umuligt, at hun ville have taget nogen former for hårde stoffer, da hun for kort tid siden var begyndt på noget medicin, som ville have reageret med stofferne.

Både broderen og Jaitts advokat er overbeviste om, at der er tale om et mord, og derfor undersøger politiet sagen og afhører vidner, der var til den føromtalte fest.

Efter hendes mystiske død, som hun i et makabert twist selv havde forudsagt, er konspirationsteorierne løbet løbsk på de sociale medier.

‘Hun kendte den risiko, hun udsatte sig selv for. Jeg er ikke en stor konspirations person, men... Forventes det virkelig at vi tror på, at hun afdækkede dette og så bare på mystisk vis dræbte sig selv,’ spørger en Reddit-bruger.

En anden tilføjer:

‘Det må være svært at have informationer om noget så alvorligt og samtidig så følsomt, at folk måske ikke tror på dig, og hvis de gør det, kan du blive dræbt for det. Verden virker som om den bare bliver mørkere og mørkere’.

Der nåede også at dukke påstande op om, at der skulle have været billeder af hendes lig på de sociale medier umiddelbart efter hendes død, men som hurtigt blev fjernet igen.

Natacha Jaitt blev kendt, da hun rejste fra Argentina til Spanien, hvor hun blev kendt fra Big Brother og som Playboy model. Efterfølgende overlevede hun både et blodigt overfald i 2016, hvor hun blev dolket i halsen.