En bølge af terror udført af enlige ulve har ramt Europa. Danmark kan blive det næste land, som bliver angrebet.

Wien, Nice, Conflans-Sainte-Honorine. Tre byer, der inden for de seneste par uger er blevet udsat for blodige terrorangreb. Terroristerne har én ting til fælles: De er såkaldte enlige ulve – terrorister, der opererer alene. Og netop den type af terrorister er svære at stoppe, siger Jakob Scharf, der er tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste, PET.

»Når der ikke er en større gruppe, når der ikke er en længere planlægning, og når det er enkeltpersoner, der angriber med håndvåben og stikvåben, så det er naivt at tro, at efterretningstjenesterne kan håndtere problemet alene. Uanset hvor store efterretningstjenester vi opbygger, så er det ingen garanti over for personer, der handler på egen hånd med letanskaffelige våben og letnagribelige mål. Der skal en bred forbyggende indsats til,« siger Jakob Scharf, der i dag er rådgiver i et privat sikkerhedsbureau.

Enlige ulve er også set i Danmark. I 2015 dræbte Omar el-Hussein to personer og sårede seks politifolk, da han åbnede ild i København. Og så sent som i april anholdt politiet en mand, som de mistænker for at anskaffe sig våben og ammunition for at udføre et lignende angreb.

Angreb fra enlige ulve i Europa Wien, 2. november 2020: Fire personer bliver dræbt og 20 sårede, da en 20-årig mand med makedonsk afstamning affyrer mere end 100 skud med et automatvåben. Nice, 29. oktober 2020: Tre personer bliver dræbt med kniv. En 21-årig Tuneser er anholdt og mistænkt for at være gerningsmanden. Conflans-Sainte-Honorine, 16. oktober 2020: Den 47-årige skolelærer Samuel Paty bliver dræbt i den franske by Conflans-Sainte-Honorine, angiveligt fordi han har brugt tegninger af profeten Mohammed i sin undervisning. Gerningsmanden - den 18-årige tjetjensk-fødte Abdoullakh Abouyedocivh Anzorov - bliver skudt og dræbt af politiet. Dresden, 4. oktober 2020: To homoseksuelle mænd bliver stukket med kniv af en syrisk asylansøger. Den ene dør, den anden bliver kritisk såret. Paris, 25. September 2020: To personer bliver såret i et knivangreb foran Charlie Hebdos hovedkvarter. Reading, 20. juni 2020: Tre personer bliver dræbt og tre bliver såret, da en flygtning fra Libyen stikker flere personer ned og råber Allahu Albar. London, 2, ferbuar 2020: Tre personer bliver stukket ned, inden politiet når at skyde og dræbe gerningsmanden, Sudesh Mamoor Faraz Amman, der kort forinden blev løsladt efter at have afsonet en dom for terror.

Ifølge Hans Jørgen Bonnichsen, der ligesom Jakob Scharf har en fortid som PET-chef, rejser bølgen af terrorangreb især ét væsentligt spørgsmål.

»Det helt store spørgsmål, som alle efterretningstjenester stiller sig selv, er, om det, vi ser, er en ny offensiv fra IS, eller om er det en copy cat-effekt. Det vil man finde ud af ved at sammenholde efterretninger fra de forskellige tjenester i Europa,« siger han.

To knivangreb fandt sted i Frankrig i oktober, og mandag fandt et angreb med automatvåben sted i Østrigs hovedstad, Wien. Ph.d.-kandidat Dino Krause, der forsker i transnational jihadisme ved Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, ser en klar sammenhæng mellem angrebene i Frankrig, men ikke med mandagens angreb i Wien.

»Vi kan se en forbindelse mellem angrebene i Frankrig. De har fundet sted, efter at Charlie Hebdo valgte at genoptrykke deres tegninger af profeten Muhammed, og præsidenten støttede dem offentligt. Angrebet i Wien lader til at have været planlagt i længere tid, og der er ikke noget, som tyder på, at det har forbindelse til angrebene i Frankrig,« siger han.

Politi i gaderne omkring Synagogen i Krystalgade i København tirsdag den 3. november 2020. Københavns Politi er i øget beredskab efter skudangreb i Østrigs hovedstad Wien mandag aften. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Politi i gaderne omkring Synagogen i Krystalgade i København tirsdag den 3. november 2020. Københavns Politi er i øget beredskab efter skudangreb i Østrigs hovedstad Wien mandag aften. Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge Dino Krause er det et realistisk scenarie, at flere angreb er under planlægning andre steder i Europa.

»På dette tidspunkt er der en risiko for, at angreb kan finde sted i flere europæiske lande inklusiv Danmark,« siger han.

Efter angrebet i Wien valgte politiet at intensivere sikkerheden i København ved at afspærre to gader, hvor der ligger synagoger.

Ifølge den seneste risikovurdering fra PET er der en 'alvorlig terrortrussel' mod Danmark, og de senere år har PET forhindret flere terrorangreb i at finde sted. I december sidste år blev en stor gruppe på 20 personer anholdt for at ville begå en eller flere terrorhandlinger i Danmark. Hvor disse handlinger skulle begås, er aldrig kommet frem.