Han har stået i spidsen for Rusland i mere end 20 år, han har ansvaret for invasionen af Ukraine – men hvad venter egentlig på den anden side af Vladimir Putins enevældige styre?

»Det er nok en af mine største bekymringer,« som Mikhail Khodorkovskij udtrykker det.

For i et interview med Independent giver den tidligere så stenrige oligark udtryk for, at det ikke nødvendigvis vil blive bedre, hvis Rusland får et ny præsident.

Historien trækker grimme spor.

Mikhail Khodorkovskij bor i dag i London. Foto: Bernd von Jutrczenka Vis mere Mikhail Khodorkovskij bor i dag i London. Foto: Bernd von Jutrczenka

»Det russiske folk ønsker at få en god zar, og Vesten vil gerne have en god zar, men i Rusland er en god zar altid en imperialist,« siger Mikhail Khodorkovskij.

Altså mener han, at det ligger indgroet i fortolkningen af at være russiske leder, at man ønsker at tilrane sig magten over andre lande eller dominere områder politisk og militært.

»Og man kan kun ødelægge den imperialistiske mentalitet i det russiske styre ved at ændre systemet,« konstaterer Mikhail Khodorkovskij, der var en af Ruslands første rigtige oligarker, indtil han kom på kanten med Vladimir Putin og mistede sin store formue.

Han erkender, at den nuværende russiske præsident stadig har et godt greb om magten i Rusland.

Men siger også, at det kan ændre sig inden for et par år med stadige krigstilstande i Ukraine. For så tror Mikhail Khodorkovskij, at nationen vil vende sig mod Vladimir Putin.

»Sådan er den russiske historie. Der er i russisk historie mange eksempler på, at når en krig er brudt ud, vil situationen efter to år have ændret sig for dem, der i begyndelsen støttede den,« siger han.

Og Mikhail Khodorkovskij har bare et ønske, så længe Vladimir Putin stadig sidder ved magten.

»Så længe Putin-styret eksisterer skal det behandles på samme måde som Nordkorea,« siger han.