Han har tidligere været rådgiver for Barack Obama, men han har tilsyneladende glemt alt om at opføre sig diplomatisk.

Stuart Seldowitz er nemlig blevet fanget på video, mens han tilsviner indehaveren af en madbod på Manhattan.

Stuart Seldowitz har tidligere fungeret som rådgiver for præsident Obama, da denne var præsident. Foto: Alexander Beltes/EPA/Ritzau Scanpix

Seldowitz udtaler sig om konflikten i Gaza.

»Selv hvis vi dræbte 4.000 palæstinensiske børn, ville det ikke være nok,« siger han blandt andet til indehaveren af boden, der flere gange fortæller, at han ikke taler engelsk og beder den tidligere præsidentrådgiver om at gå.

Det får dog ikke Seldowitz til at stoppe.

»Du burde lære engelsk, det vil hjælpe dig, når de deporterer dig tilbage til Egypten,« siger han grinende med henvisning til, at gadesælgeren er født i Egypten.

Den tidligere Obama-rådgiver, Stuart Seldowitz, mener, at der burde dø mange flere palæstinensiske børn i Gaza. Det siger han i hvert fald på en video. der er lagt ud på X. Foto: Mahmud Hams/AFP/Ritzau Scanpix

Seldowitz har tidligere gjort karriere i det amerikanske udenrigsministerium, og han har siddet i det nationale sikkerhedsråd.

I et interview med The New York Times indrømmer den tidligere diplomat, at han var blevet vred på gadesælgeren.

Han hævder, at madbodens indehaver gjorde ham rasende efter at have udtrykt sympati for den palæstinensiske terrorgruppe Hamas, selvom man ikke umiddelbart kan høre det på videoen.

»Jeg er ret ked af de ting, som jeg fik sagt til ham. Det er ting, som jeg i bakspejlet nok fortryder. I stedet for at fokusere på ham og det, han sagde, fornærmede jeg hans religion og andet,« siger han og understreger, at han har mange muslimske og arabiske venner.

En talsmand for New Yorks politi siger til CNN, at man er opmærksomme på videoen, og at man vil kigge yderligere på sagen.