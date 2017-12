Donald Trumps tidligere spindoktor og chefstrateg Steve Bannon holder ikke tilbage med sin kritik af præsidentens datter, Ivanka, og svigersøn, Jared Kushner.

Han mener nemlig, at de to familiemedlemmer og personlige rådgivere i høj grad har influeret præsidenten dårligt.

»Javanka (øgenavn for Jared og Ivanka, red.) er hovedvejen til alle dårlige beslutninger,« siger Steve Bannon i et større interview med magasinet Vanity Fair.

Ivanka Trump og ægtemanden Jared Kushner. Foto: Olivier Douliery Ivanka Trump og ægtemanden Jared Kushner. Foto: Olivier Douliery

Han kalder Ivanka Trump for dronningen af lækager og et regulært springvand med dårlige råd i forhold til præsidentkampagnen. Bannon anser den 36-årige Kushner for at være elitær, og hans mangel på politisk erfaring gør, at han er ude, hvor han ikke kan bunde.

Derudover mener Bannon, at det var Kushner og Ivanka Trump, der i sidste ende fik overtalt præsidenten til at fyre FBI-direktøren James Comey. En beslutning, der blandt andet har medført, at Robert Mueller tidligere FBI-chef og særlig anklager efterforsker en mulig forbindelse mellem Trumps valgkampagne og Rusland.

»Det er uden tvivl den dummeste politiske beslutning i moderne politisk historie. Et selvpådraget sår af massive proportioner,« lyder det.

Bannon, der nu arbejder som chefredaktør for det højreorienteret medie Breitbart, har angiveligt også sammenlignet Trump med et 11-årigt barn over for en ven.

Det nye job som chef for Breitbart er han mere end tilfreds med.

»Jeg har magt. Jeg kan rent faktisk påvirke ting i en bestemt retning,« siger han.