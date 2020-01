Den svindelanklagede tidligere bilboss Carlos Ghosn brugte Shinkansen-tog til at flygte ifølge japansk medie.

Der er mandag dukket nye detaljer op om den tidligere Nissan-chef Carlos Ghosns spektakulære flugt fra Japan til Libanon.

Det forlyder således, at den tidligere bilboss benyttede sig af Japans netværk af højhastighedstog, der går under navnet Shinkansen. Det oplyser den japanske tv-station NTV ifølge nyhedsbureauet AFP.

65-årige Ghosn er anklaget for skattesvindel i Japan, men er løsladt mod kaution og afventer sin retssag.

Betingelserne for kautionen lød dog, at han skulle forblive i sit hjem i Tokyo og ikke måtte forlade Japan. Men alligevel meddelte Ghosn den 31. december pludselig, at han var ankommet til Libanons hovedstad, Beirut.

Ghosn er brasilianskfødt franskmand med libanesiske aner.

Flugtens omstændigheder har været omgærdet af mystik, og endnu har Ghosn ikke selv forklaret, hvordan han kom til Libanon.

Japanske NTV skriver, at Ghosn steg på et højhastighedstog fra Shinagawa-stationen i den japanske hovedstad, Tokyo, den 29. december.

Han skal være stået af på en station i byen Osaka omkring klokken 19.30. Turen fra Tokyo til Osaka tager godt tre timer med Shinkansen.

Herfra skal han have taget en taxa til et hotel nær Kansai-lufthavnen, oplyser NTV. Mediet har talt med folk, der deltager i efterforskningen af flugten.

Samme aften har Ghosn angiveligt taget et privatfly til den tyrkiske storby Istanbul. Her skiftede han fly og fortsatte mod Beirut.

Tidligere har den amerikanske avis The Wall Street Journal berettet, at Ghosn kom om bord på flyet fra Osaka i en stor kasse til lydudstyr. Kassen blev senere fundet i flykabinen, skriver avisen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der skal være boret huller i kassen, så Ghosn kunne trække vejret.

Japans transportministerium oplyser, at myndighederne ikke er påkrævet at undersøge bagagen i privatfly.

/ritzau/AFP