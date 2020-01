Nissans ekschef Carlos Ghosn, der er anklaget for fusk, er flygtet fra husarrest i Japan til Libanon.

Carlos Ghosn, der er tidligere chef for bilselskabet Nissan, vil om en uge - onsdag den 8. januar - holde et pressemøde i Libanons hovedstad, Beirut.

Det oplyser Ghosns advokat onsdag.

Den 65-årige tidligere bilboss er anklaget for skattesvindel i Japan, men er løsladt mod kaution og afventer sin retssag.

Betingelserne for kautionen lød dog, at han skulle forblive i sit hjem i Tokyo og ikke måtte forlade Japan. Men alligevel meddelte Ghosn tirsdag pludselig, at han var ankommet til Libanon.

Ghosn er brasilianskfødt franskmand med libanesiske aner.

Det står endnu ikke klart, hvordan det lykkedes Ghosn at nå til Libanon.

To unavngivne kilder, der er tæt knyttet til Ghosn, siger til nyhedsbureauet Reuters, at flugten tog tre måneder at planlægge. En privat sikkerhedsfirma skal have hjulpet til med planlægningen.

Ghosn er angiveligt fløjet med et privat fly til Istanbul i Tyrkiet, før han tog et fly videre mod Libanon, lyder det.

Piloten skal have været uvidende om, at Ghosn var på flyet.

- Det var en meget professionel operation fra start til slut, siger en kilde.

/ritzau/Reuters