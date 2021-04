Et centralt vidne i retssagen mod premierminister Benjamin Netanyahu har mandag udtalt sig for første gang.

En profileret korruptionssag mod Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, er mandag for alvor gået i gang i retten i Jerusalem.

Her blev det første centrale vidne blandt andet bragt på banen af anklagemyndigheden. Det drejer sig om Ilan Yeshua, der er tidligere administrerende direktør hos nyhedsmediet Walla.

Walla er omdrejningspunkt i et af i alt tre anklagepunkter, som retten skal tage stilling til. Det drejer sig om, at Netanyahu skal have sikret sig positiv omtale ved at forhandle med Walla-ejer Shaul Elovitch.

Den tidligere direktør Ilan Yeshua fortæller, at der konstant blev stillet krav til Wallas indhold om Netanyahu og premierministerens modstandere.

- Det handlede primært om at få negative artikler om premierministeren og hans kone til at forsvinde. Der var også anmodninger om, at vi skulle bringe negative artikler om premierministerens modstandere.

- Det er normalt, at en politiker måske beder om en korrektion. Men de sender ikke en fuldt redigeret version af artiklen. Vi blev nogle gange forbudt at bringe folks kommentarer, siger han ifølge det israelske medie Haaretz.

Anmodningerne kom primært gennem Shaul Elovitch, siger direktøren.

- 70 procent af mine interaktioner med Shaul Elovitch handlede om vores dækning af Netanyahu, siger Ilan Yeshua.

Han tilføjer i retten, at en uges henvendelser fra Netanyahu i antal og intensitet svarede til ti års henvendelser fra andre politikere.

Retssagen mod Netanyahu kører, samtidig med at den politiske situation i landet fortsætter med at stå i stampe.

Den 23. marts holdt Israel sit fjerde parlamentsvalg på under to år. Valget endte uden nogen klar vinder, og derfor er det endnu uvist, om Netanyahu kan fortsætte som leder af en israelsk regering.

Netanyahu er Israels længst siddende premierminister nogensinde. Han har haft posten siden 2009 og var også premierminister fra 1996 til 1999.

/ritzau/