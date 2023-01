Lyt til artiklen

Den tidligere gruppefører for den berygtede Wagner-gruppe, Andrej Medvedev, frygter for sit liv, hvis han bliver sendt tilbage til Rusland.

Det oplyser hans forsvarsadvokat til Dagbladet.

»Han anser det for en sikker død at blive sendt tilbage. Det er svært at sige, hvor sikkert det er, men han mener, der er en betydelig risiko for repressalier.«

Medvedev blev anholdt og mistænkt fredag aften for ulovligt at have krydset grænsen fra Rusland til Norge.

Den tidligere gruppefører for den berygtet Wagner-gruppe finder snart ud af, om de norske myndigheder tager hans forklaring for gode varer. Vis mere Den tidligere gruppefører for den berygtet Wagner-gruppe finder snart ud af, om de norske myndigheder tager hans forklaring for gode varer.

Den tidligere lejesoldat har selv beskrevet den kulørte flugt i en 25 minutter lang videooptagelse.

Han var gruppefører for en gruppe lejesoldater ved fronten i Ukraine, men under sin orlov besluttede han sig for at flygte. Med frygten for at få den samme brutale skæbne som andre dessertører holdt han sig skjult i Rusland.

Fra en russisk grænseby tog han den sidste flugt mod Norge igennem områder med pigtrådsspærringer og norske og russiske grænsevagter.

Ifølge ham selv krydsede han grænsen med kugler flyvende om ørerne og grænsepatruljens hunde i hælene på ham

Advokaten til den tidligere gruppefører fortæller, at, Medvedev er træt, fordi han ikke er vant til at stole på myndigheder, så det vil tage noget tid, før han forstår, at han er i sikkerhed.

Wagner-gruppen er notorisk for deres brutale metoder mod fjenden. Der er angiveligt optagelser fra gruppen selv, der viser, hvordan de henrettede en formodet desertør med hammerslag i hovedet.

Forsvarsadvokaten oplyser, at han ikke ved, om Medvedev har modtaget trusler siden sin ankomst til Norge.

Det norske medie Aftenposten har spurgt Wagner-gruppen ind til, hvad de synes om Medvedevs historie.

Gruppen har svaret tilbage, at Medvedev var en del af en norsk bataljon, at han har mishandlet krigsfanger, og at han har norsk statsborgerskab.

Noget, som hans advokat slet ikke kan genkende. Han oplyser, at Medvedev ikke besidder et norsk statsborgerskab.

Til sin forsvarer har Medvedev forklaret, at han ikke vidste, hvad han gik ind til, da han skrev kontrakt med den berygtede gruppe.

Det er nu op til de norske myndigheder at bedømme, om de køber hans forklaring.