En tidligere leder af den berygtede Wagner-gruppe er flygtet til Norge.

Det skriver det norske medie VG.

Finnmark politidistrikt, der befinder sig ved grænsen til Rusland, kunne fredag oplyse, at de havde anholdt en mand i grænsebyen Pasvik og sigtet ham for ulovligt at have krydset grænsen til Norge.

På daværende tidspunkt ville politiet hverken bekræfte den anholdtes identitet eller statsborgerskab.

VG kunne søndag efter bekræftelse fra mandens advokat afsløre, at den anholdte er identisk med Andrej Medvedev.

Medvedev er tidligere befalingsmand i Wagner-gruppen.

Ifølge Medvedevs advokat har han henvendt sig til de norske myndigheder, hvor han bad om beskyttelse og politisk asyl.

Wagner-gruppen er har ifølge mediet gulagu.net dræbt eventuelle dessertører. I visse tilfælde er det ifølge hjemmesiden sket med en forhammer.

Ifølge samme hjemmeside skulle Medvedev have henvendt sig til dem i december 2022 for at bede om hjælp til at undgå retlige repressalier.